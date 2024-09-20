Прикордонники показали, який вигляд має зараз острів Зміїний

Острів Зміїний з висоти. Фото: скриншот

Острів Зміїний став символом українського спротиву російській агресії. А його звільнення — однією з перших значних перемог України у війні проти окупанта. Сьогодні острів залишається форпостом України у Чорному морі.

Що зараз відбувається на Зміїному, показали у Міністерстві внутрішніх справ України.

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На відео видно, що майже всі будівлі на острові зруйновані. Можна побачити сліди від влучань снарядів, а також чимало знищеної ворожої техніки. Тим не менш, над Зміїним майорить український прапор.

"Спецпризначенці Держприкордонслужби спільно з підрозділами ГУР не дають наблизитися до українського узбережжя авіації та військовим суднам ворога", — відзначають у МВС.

Нагадаємо, Зміїний увійшов в історію завдяки фразі українського захисника, який відправив ввечері 24 лютого 2022 року "русский воєнний корабель..." за всім відомим курсом. Такою була відповідь наших бійців на пропозицію росіян здаватися.

Звільнення Зміїного: хронологія подій

24 лютого російські окупанти розпочали обстріл острова Зміїний, захопивши його після запеклого бою. Українські моряки відмовилися здаватися, що стало символом мужності та опору.

14 квітня, тодішній голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали серйозних пошкоджень російському кораблю "Москва".

2 травня Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

17 червня українські військові відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".

20 червня військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, завдавши окупантам значних втрат.

22 червня українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

27 червня ЗСУ здійснили понад 10 влучних ударів по острову, знищивши ще один ЗРК "Панцир1".

30 червня російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час звільнення Зміїного українські сили збили ворожий гелікоптер.

1 липня українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Росіяни намагалися знищити залишки покинутої техніки, двічі атакуючи острів фосфорними бомбами.

7 липня над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор, символізуючи повернення контролю над Зміїним українськими силами.

Нагадаємо, нещодавна одеські гвардійці показали, як трощать ворожі об'єкти.

Також в Одесі міська рада запровадила виплати для дітей загиблих бійців. Щороку до 1 вересня вони отримуватимуть по 10 тисяч гривень.