Прикордонники показали, який вигляд має зараз острів Зміїний

Острів Зміїний — який вигляд він має сьогодні
Острів Зміїний став символом українського спротиву російській агресії. А його звільнення — однією з перших значних перемог України у війні проти окупанта. Сьогодні острів залишається форпостом України у Чорному морі.
Що зараз відбувається на Зміїному, показали у Міністерстві внутрішніх справ України.
На відео видно, що майже всі будівлі на острові зруйновані. Можна побачити сліди від влучань снарядів, а також чимало знищеної ворожої техніки. Тим не менш, над Зміїним майорить український прапор.
"Спецпризначенці Держприкордонслужби спільно з підрозділами ГУР не дають наблизитися до українського узбережжя авіації та військовим суднам ворога", — відзначають у МВС.
Нагадаємо, Зміїний увійшов в історію завдяки фразі українського захисника, який відправив ввечері 24 лютого 2022 року "русский воєнний корабель..." за всім відомим курсом. Такою була відповідь наших бійців на пропозицію росіян здаватися.
Звільнення Зміїного: хронологія подій
- 24 лютого російські окупанти розпочали обстріл острова Зміїний, захопивши його після запеклого бою. Українські моряки відмовилися здаватися, що стало символом мужності та опору.
- 14 квітня, тодішній голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали серйозних пошкоджень російському кораблю "Москва".
- 2 травня Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.
- 17 червня українські військові відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".
- 20 червня військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, завдавши окупантам значних втрат.
- 22 червня українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.
- 27 червня ЗСУ здійснили понад 10 влучних ударів по острову, знищивши ще один ЗРК "Панцир1".
- 30 червня російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час звільнення Зміїного українські сили збили ворожий гелікоптер.
- 1 липня українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Росіяни намагалися знищити залишки покинутої техніки, двічі атакуючи острів фосфорними бомбами.
- 7 липня над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор, символізуючи повернення контролю над Зміїним українськими силами.
Нагадаємо, нещодавна одеські гвардійці показали, як трощать ворожі об'єкти.
Також в Одесі міська рада запровадила виплати для дітей загиблих бійців. Щороку до 1 вересня вони отримуватимуть по 10 тисяч гривень.
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