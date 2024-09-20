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Острів Зміїний — який вигляд він має сьогодні

20 вересня 2024 17:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Прикордонники показали, який вигляд має зараз острів Зміїний
Острів Зміїний з висоти. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Острів Зміїний став символом українського спротиву російській агресії. А його звільнення — однією з перших значних перемог України у війні проти окупанта. Сьогодні острів залишається форпостом України у Чорному морі.

Що зараз відбувається на Зміїному, показали у Міністерстві внутрішніх справ України.  

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На відео видно, що майже всі будівлі на острові зруйновані. Можна побачити сліди від влучань снарядів, а також чимало знищеної ворожої техніки. Тим не менш, над Зміїним майорить український прапор.

"Спецпризначенці Держприкордонслужби спільно з підрозділами ГУР не дають наблизитися до українського узбережжя авіації та військовим суднам ворога", — відзначають у МВС. 

Нагадаємо, Зміїний увійшов в історію завдяки фразі українського захисника, який відправив ввечері 24 лютого 2022 року "русский воєнний корабель..." за всім відомим курсом. Такою була відповідь наших бійців на пропозицію росіян здаватися.

Звільнення Зміїного: хронологія подій

  • 24 лютого російські окупанти розпочали обстріл острова Зміїний, захопивши його після запеклого бою. Українські моряки відмовилися здаватися, що стало символом мужності та опору.
  • 14 квітня, тодішній голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали серйозних пошкоджень російському кораблю "Москва".
  • 2 травня Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.
  • 17 червня українські військові відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".
  • 20 червня військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, завдавши окупантам значних втрат.
  • 22 червня українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.
  • 27 червня ЗСУ здійснили понад 10 влучних ударів по острову, знищивши ще один ЗРК "Панцир1".
  • 30 червня російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час звільнення Зміїного українські сили збили ворожий гелікоптер.
  • 1 липня українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Росіяни намагалися знищити залишки покинутої техніки, двічі атакуючи острів фосфорними бомбами.
  • 7 липня над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор, символізуючи повернення контролю над Зміїним українськими силами.

Нагадаємо, нещодавна одеські гвардійці показали, як трощать ворожі об'єкти. 

Також в Одесі міська рада запровадила виплати для дітей загиблих бійців. Щороку до 1 вересня вони отримуватимуть по 10 тисяч гривень.

Чорне море прикордонники Одеська область Новини Одеси острів Зміїний

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