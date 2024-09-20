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Остров Змеиный — как он выглядит сегодня

20 сентября 2024 17:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Пограничники показали, как выглядит остров Змеиный
Остров Змеиный с высоты. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Остров Змеиный стал символом украинского сопротивления российской агрессии. А его освобождение — одна из первых значительных побед Украины в войне против оккупанта. Сегодня остров остается форпостом Украины в Черном море.

Что сейчас происходит на Змеином, показали в Министерстве внутренних дел Украины.

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На видео видно, что почти все постройки на острове разрушены. Можно увидеть следы попаданий снарядов, а также немало уничтоженной вражеской техники. Тем не менее, над Змеиным реет украинский флаг.

"Спецназ Госпогранслужбы совместно с подразделениями ГУР не дают приблизиться к украинскому побережью авиации и военным судам врага", — отмечают в МВД.

Напомним, Змеиный вошел в историю благодаря фразе украинского защитника, отправившего вечером 24 февраля 2022 года "русский военный корабль..." по всему известному курсу. Таков был ответ наших бойцов на предложение россиян сдаваться.

Освобождение Змеиного: хронология событий

  • 24 февраля российские оккупанты начали обстрел острова Змеиный, захватив его после ожесточенного боя. Украинские моряки отказались казаться, что стало символом мужества и сопротивления.
  • 14 апреля тогдашний глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли серьезные повреждения российскому кораблю "Москва".
  • 2 мая Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор" около острова Змеиный.
  • 17 июня украинские военные отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".
  • 20 июня военные нанесли массированный удар по русскому гарнизону на острове, нанеся оккупантам значительные потери.
  • 22 июня украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
  • 27 июня ВСУ совершили более 10 точных ударов по острову, уничтожив еще один ЗРК "Панцирь1".
  • 30 июня российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время освобождения Змеиного украинские силы сбили вражеский вертолет.
  • 1 июля украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" с стоящими на причале боекомплектом. Россияне пытались уничтожить остатки заброшенной техники, дважды атакуя остров фосфорными бомбами.
  • 7 июля над островом снова взвился сине-желтый флаг, символизируя возвращение контроля над Змеиным украинскими силами.

Напомним, недавно одесские гвардейцы показали, как громят вражеские объекты.

Также в Одессе городской совет ввел выплаты для детей погибших бойцов. Каждый год к 1 сентября они будут получать по 10 тысяч гривен.

Черное море пограничники Одесская область Новости Одессы остров Змеиный

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