Пограничники показали, как выглядит остров Змеиный

Остров Змеиный с высоты. Фото: скриншот

Остров Змеиный стал символом украинского сопротивления российской агрессии. А его освобождение — одна из первых значительных побед Украины в войне против оккупанта. Сегодня остров остается форпостом Украины в Черном море.

Что сейчас происходит на Змеином, показали в Министерстве внутренних дел Украины.

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На видео видно, что почти все постройки на острове разрушены. Можно увидеть следы попаданий снарядов, а также немало уничтоженной вражеской техники. Тем не менее, над Змеиным реет украинский флаг.

"Спецназ Госпогранслужбы совместно с подразделениями ГУР не дают приблизиться к украинскому побережью авиации и военным судам врага", — отмечают в МВД.

Напомним, Змеиный вошел в историю благодаря фразе украинского защитника, отправившего вечером 24 февраля 2022 года "русский военный корабль..." по всему известному курсу. Таков был ответ наших бойцов на предложение россиян сдаваться.

Освобождение Змеиного: хронология событий

24 февраля российские оккупанты начали обстрел острова Змеиный, захватив его после ожесточенного боя. Украинские моряки отказались казаться, что стало символом мужества и сопротивления.

14 апреля тогдашний глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли серьезные повреждения российскому кораблю "Москва".

2 мая Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор" около острова Змеиный.

17 июня украинские военные отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".

20 июня военные нанесли массированный удар по русскому гарнизону на острове, нанеся оккупантам значительные потери.

22 июня украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

27 июня ВСУ совершили более 10 точных ударов по острову, уничтожив еще один ЗРК "Панцирь1".

30 июня российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время освобождения Змеиного украинские силы сбили вражеский вертолет.

1 июля украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" с стоящими на причале боекомплектом. Россияне пытались уничтожить остатки заброшенной техники, дважды атакуя остров фосфорными бомбами.

7 июля над островом снова взвился сине-желтый флаг, символизируя возвращение контроля над Змеиным украинскими силами.

Напомним, недавно одесские гвардейцы показали, как громят вражеские объекты.

Также в Одессе городской совет ввел выплаты для детей погибших бойцов. Каждый год к 1 сентября они будут получать по 10 тысяч гривен.