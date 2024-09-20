Пограничники показали, как выглядит остров Змеиный

Остров Змеиный — как он выглядит сегодня
Остров Змеиный стал символом украинского сопротивления российской агрессии. А его освобождение — одна из первых значительных побед Украины в войне против оккупанта. Сегодня остров остается форпостом Украины в Черном море.
Что сейчас происходит на Змеином, показали в Министерстве внутренних дел Украины.
На видео видно, что почти все постройки на острове разрушены. Можно увидеть следы попаданий снарядов, а также немало уничтоженной вражеской техники. Тем не менее, над Змеиным реет украинский флаг.
"Спецназ Госпогранслужбы совместно с подразделениями ГУР не дают приблизиться к украинскому побережью авиации и военным судам врага", — отмечают в МВД.
Напомним, Змеиный вошел в историю благодаря фразе украинского защитника, отправившего вечером 24 февраля 2022 года "русский военный корабль..." по всему известному курсу. Таков был ответ наших бойцов на предложение россиян сдаваться.
Освобождение Змеиного: хронология событий
- 24 февраля российские оккупанты начали обстрел острова Змеиный, захватив его после ожесточенного боя. Украинские моряки отказались казаться, что стало символом мужества и сопротивления.
- 14 апреля тогдашний глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли серьезные повреждения российскому кораблю "Москва".
- 2 мая Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор" около острова Змеиный.
- 17 июня украинские военные отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".
- 20 июня военные нанесли массированный удар по русскому гарнизону на острове, нанеся оккупантам значительные потери.
- 22 июня украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
- 27 июня ВСУ совершили более 10 точных ударов по острову, уничтожив еще один ЗРК "Панцирь1".
- 30 июня российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время освобождения Змеиного украинские силы сбили вражеский вертолет.
- 1 июля украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" с стоящими на причале боекомплектом. Россияне пытались уничтожить остатки заброшенной техники, дважды атакуя остров фосфорными бомбами.
- 7 июля над островом снова взвился сине-желтый флаг, символизируя возвращение контроля над Змеиным украинскими силами.
Напомним, недавно одесские гвардейцы показали, как громят вражеские объекты.
Также в Одессе городской совет ввел выплаты для детей погибших бойцов. Каждый год к 1 сентября они будут получать по 10 тысяч гривен.
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