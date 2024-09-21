Поляки сделали важный подарок одесской бригаде Нацгвардии

Машина, которую поляки передали одесским нацгвардейцам. Фото: Facebook

Бойцы 11-й бригады им. Грушевского Национальной гвардии Украины получили в подарок от благотворительного фонда "Братское Сердце" и польской организации Auto Partner SA автомобиль. Это уже далеко не первая помощь одесским нацгвардейцам от польских партнеров.

Об этом сообщили в пресс-службе 11-й бригады.

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В Нацгвардии утверждают, что за последние 2,5 года Auto Partner SA передала для нужд украинских защитников 8 автомобилей, среди которых — автомобиль скорой помощи, эвакуатор и 6 многофункциональных внедорожников.

"Они с первых дней войны активно участвуют в оказании гуманитарной помощи как гражданскому населению, так и нашим военным. Благодаря их усилиям, мы получаем все необходимое — одежду для раненых, продукты питания для детей, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий, средства гигиены и многое другое", — отметил глава фонда "Братское Сердце" Игорь Шпагин.

Что известно о бригаде

Одесская 11 бригада охраны общественного порядка была развернута в октябре 2019 года на базе 49-го полка. Ее первым командиром стал полковник Вячеслав Краснопольский. В августе 2021 года бригада получила почетное наименование "имени Михаила Грушевского". С начала полномасштабного вторжения в РФ подразделение выполняет боевые задачи в зоне боевых действий.

Напомним, на днях бойцы 11-й бригады Нацгвардии показали, как крушат врага на фронте.

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