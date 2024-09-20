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Дунай непокоїть — південь Одещини готується до повеней

20 вересня 2024 19:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Підвищення рівня води у Дунаї загрожує півдню Одещини
Чиновники перевіряють берегозахисні споруди на Дунаї. Фото: Ізмаїльська РВА
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Рівень води у Дунаї підіймається, а берегозахисні споруди перебувають у неналежному стані. Місцева влада стверджує, що проблему треба вирішувати на рівні держави.

Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської районної військової адміністрації.

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Загроза з ріки

Комісія РВА з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевірила стан берегозахисних споруд на 97-му кілометрі і 54-55 милі Дунаю. За висновками експертів, вони не здатні стримати очікуваний підйом рівня води у річці. Ймовірне підтоплення може призвести до забруднення джерел питної води для значної частини Ізмаїльської та Сав’янівської громад. 

"На сьогодні, на жаль, ці берегоукріплення перебувають в не досить належному стані, потребуючи будівництва дублюючих дамб, і тому викликають занепокоєння перед приходом великих обсягів води з Верхнього та Середнього Дунаю", — говорять у районній адміністрації. 

В Ізмаїлі розповідають, що вже звернулися по допомогу до відповідних державних органів. Наразі триває пошук фінансування для ремонту берегозахисних споруд. 

Повінь у Європі

Шторм "Борис" і найсильніші за останні десятиліття проливні дощі спричинили катастрофічні повені у країнах Центральної та Східної Європи, зокрема, у Румунії, Польщі, Чехії та Молдові. Вода завдала масштабних руйнувань та забрала життя щонайменше десяти людей.

Нагадаємо, через повені у сусідніх країнах існує загроза забруднення річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг. Ці водойми є джерелами питної води для частини населення Одещини. 

Також на початку вересня в Одесі спостерігали світіння моря. Це теж може бути ознакою забруднення. 

повінь Одеська область Дунай Одеська ОДА річка

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