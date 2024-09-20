Повышение уровня воды в Дунае грозит югу Одесчины

Чиновники проверяют берегозащитные сооружения на Дунае. Фото: Измаильский РВА

Уровень воды в Дунае поднимается, а берегозащитные сооружения находятся в неположенном состоянии. Местные власти утверждают, что проблему нужно решать на уровне государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской районной военной администрации.

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Угроза из реки

Комиссия РВА по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям проверила состояние берегозащитных сооружений на 97-м километре и 54-55 мили Дуная. По выводам экспертов, они не способны умерить ожидаемый подъем уровня воды в реке. Вероятное подтопление может привести к загрязнению источников питьевой воды значительной части Измаильской и Савьяновской общин.

"На сегодняшний день, к сожалению, эти берегоукрепления находятся в недостаточно надлежащем состоянии, требуя строительства дублирующих дамб, и поэтому вызывают беспокойство перед приходом больших объемов воды из Верхнего и Среднего Дуная", — говорят в районной администрации.

В Измаиле рассказывают, что уже обратились за помощью в соответствующие государственные органы. В настоящее время идет поиск финансирования для ремонта берегозащитных сооружений.

Наводнение в Европе

Шторм "Борис" и сильнейшие за последние десятилетия проливные дожди повлекли за собой катастрофические наводнения в странах Центральной и Восточной Европы, в частности, в Румынии, Польше, Чехии и Молдове. Вода нанесла масштабные разрушения и унесла жизни не менее десяти человек.

Напомним, из-за наводнений в соседних странах существует угроза загрязнения рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг. Эти водоемы являются источниками питьевой воды части населения Одесчины.

Также в начале сентября в Одессе наблюдали свечение моря. Это тоже может являться признаком загрязнения.