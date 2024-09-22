Бойцы ГУР провели сутки в море, когда увольняли Змеиный

Украинские военные на острове Змеиный. Фото: Армия Inform

В июле 2022 года украинские разведчики, подняв флаг над островом Змеиный, вынуждены были больше суток провести в открытом море. Им пришлось всю ночь сражаться со стихией.

Об этом говорится в публикации Wall Street Journal.

Читайте также:

Детали операции

По словам офицера спецподразделения ГУР "Тимура", сначала нужно было проверить, оставил ли враг остров. На случай плена или попадания в румынские территориальные воды спецназовцы маскировались под туристов — в частности, одели шорты и гавайские рубашки.

После того как последние российские солдаты эвакуировались из Змеиного, бойцы ГУР отправились туда и установили на острове украинский флаг. Тем временем погода ухудшилась. На обратном пути шторм вывел из строя два мотора лодки спецназовцев. Им пришлось пересаживаться на надувную лодку без мотора и пользоваться веслами.

Течение отнесло лодку в открытое море. Всю ночь военным приходилось вычерпывать воду и накачивать лодку насосом. Всего в резиновой лодке бойцы провели 28 часов. В конце концов, им удалось по рации связаться с командованием и к ним выслали вертолет.

Ранее в МВД показали, как выглядит остров Змеиный сейчас.

Также бойцы рассказали, как спасли Одесский порт от катастрофы.