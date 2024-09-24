Відомий одеський військовий демонстративно пішов у СЗЧ

Сергій Гнезділов у військовій формі. Фото: Facebook/Сергій Гнезділов

Військовий із Одеської області Сергій Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину. Таким чином він хоче привернути увагу до потреби встановити чіткі терміни служби для мобілізованих. Командування бригади побачило в цьому ознаки злочину.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомили у пресслужбі 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

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Що зробив військовий

Сергій Гнезділов заявив у Facebook, що йде у СЗЧ (самовільне залишення частини) до встановлення чітких термінів служби.

"Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації", — написав він.

Пост Сергія Гнезділова у Facebook. Фото: скриншот

Військовий нагадав, що сьогодні чимало людей вигадує різні способи уникнути служби у ЗСУ, тоді як піхота несе основний тягар війни без надії на демобілізацію.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз — дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ", — стверджує Сергій Гнезділов.

За його словами, необхідно встановити чіткі терміни служби для військових, створити мобілізаційну чергу серед усіх військовозобов'язаних, а також розпочати діалог з суспільством щодо мобілізації.

Що говорить командування

У 56 ОМПБр, де служить Сергій Гнезділов, заявляють, що його дії "містять ознаки кримінального правопорушення". Тому щодо нього призначили службове розслідування.

Повідомлення про реакцію бригади. Фото: скриншот

Хто такий Сергій Гнезділов

Сергій Гнезділов народився у місті Вилкове на Одещині. У 2019 році він пішов добровольцем до Збройних Сил України, брав участь у боях у Донецькій області. Одеситам він відомий, у першу чергу, як засновник фестивалю сучасної української культури "ВиделкаFest" у своєму рідному місті.

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