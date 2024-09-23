Військовий спав у тамбурі потяга Одеса - Ковель — названо причину

Військовий із собакою спить у тамбурі. Фото: скриншот Instagram/Iryna Zubko

Ніхто не виганяв військового із собакою з вагона потягу Одеса — Ковель. Спати у тамбурі він вирішив добровільно.

Про це у коментарі до посту пасажирки Катерини розповіли представники "Укрзалізниці".

Читайте також:

Що говорять залізничники

За словами представників підприємства, військовий мав квитки разом із мамою на місця 46 і 48, але одразу при посадці попередив, що йому психологічно комфортніше їхати у тамбурі.

Коментар "Укрзалізниці". Фото: скриншот

"Треба розуміти, що наші захисники можуть мати психологічні причини, щоб поводити себе дещо відмінно від інших пасажирів, наші бригади стикаються із цим щодня — стояння в тамбурах, небажання спати на постілі, окріп замість чаю та ін. Причини ми всі розуміємо, з часом це проходить, але потрібне терпіння й розуміння", — йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що вночі і провідниця, і начальник поїзда неодноразово пропонували чоловікові зайняти місце в купе. Залізничники також зауважили, що для перевезення службових собак не існує обмежень, якщо всі місця в купе викуплені.

Що передувало

Нагадаємо, вранці 23 вересня у мережі з'явилося фото військового, який разом із собакою спав у тамбурі поїзда, бо його буцімто не пустили до вагона. Користувачі назвали це зневагою до захисників.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські зробили зауваження військовим, які слухали російську музику.

Також в Одесі діти загиблих захисників України отримуватимуть щорічну допомогу до початку навчального року.