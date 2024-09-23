В Одесі невідомі поклали петарду в рота собаці

Собака на процедурах у ветеринарній лікарні. Фото: Facebook/Animal SOS Odessa

На вулиці в Одесі діти знайшли собаку, яка спливала кров'ю. Завдяки небайдужим людям тварині надали допомогу.

Про це повідомили у громадській організації Animal SOS Odessa.

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Що сталося

Діти, які знайшли поранену собаку, розповіли про це батькові, а той повідомив волонтерам. Також викликали поліцію. Патрульні приїхали й відвезли тварину до ветеринарної клініки.

Медики визначили стан собаки як стабільний. На щастя, не постраждав язик. Втім, у тварини, яку назвали Торі, дуже сильно роздроблена щелепа. За словами ветеринара, у неї у роті вибухнула петарда.

Допомога собаці

У ветклініці Торі зробили першу операцію.

"Зачистили все, підшили, пластику носа зробили. Поставили тимчасову гастростому", — розповідають зоозахисники.

Зараз собака постійно перебуває на знеболюючих препаратах, на неї чекають ще декілька операцій.

Покарання за жорстоке поводження з тваринами

В Україні знущання над твариною карається штрафом від 3 400 до 8 500 грн, або адміністративним арештом до 15 діб. Крім того, закон дозволяє забрати у господарів тварину, якщо вони жорстоко з нею поводяться.

За вбивство тварини або заклики до насильства над тваринами передбачено обмеження волі від 1 до 3 років, або ув'язнення строком від 2 до 3 років. Якщо ті самі дії вчинені у присутності неповнолітнього, тюремний термін може збільшитися до 5 років. Людина, яка вбила тварину з особливою жорстокістю, може сісти за ґрати на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у потязі Одеса — Ковель до вагона не пустили військового з собакою. Їм довелося спати у тамбурі.

Також на Одещині працівники ДСНС врятували кота і собаку, які впали у криницю.