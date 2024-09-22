В Одессе работники ГСЧС спасли кота и собаку

Спасатели достают кота из колодца. Фото: ГСЧС Одесщины

В колодце глубиной 6 метров оказались вместе кот и собака. Спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы их оттуда достать.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Инцидент произошел в селе Молодежное в Одесском районе, на улице Студенческой. Сейчас животные в порядке, они чувствуют себя хорошо.

Работник ГСЧС со спасенной собакой. Фото: ГСЧС Одесщины

Отметим, при возможности работники ГСЧС не отказывают в помощи нуждающимся животным.

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КП "Муниципальный центр экологической безопасности" Одесского городского совета

ул. Атамана Головатого, 32

Телефон: 048 7988284

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Киевский район:

Клиника "Зоология"

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 73/1

Телефон: 095 9259169

График работы: вторник — суббота с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Приморский и Хаджибейский районы:

ООО "ТИНА 2008"

ул. Софиевская, 32, телефон: 048 7036914

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Напомним, выбежавший на дорогу еж стал причиной ДТП в Одессе.

Ранее сообщалось, что лиса поселилась в подземном паркинге одной из многоэтажек в жилом массиве Таирова.