В Одессе работники ГСЧС спасли кота и собаку

Вместе свалились в колодец — в Одесской области спасли кота и собаку
22 сентября 2024 14:48
Спасатели достают кота из колодца. Фото: ГСЧС Одесщины
В колодце глубиной 6 метров оказались вместе кот и собака. Спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы их оттуда достать.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Читайте также:
Операция по спасению
Инцидент произошел в селе Молодежное в Одесском районе, на улице Студенческой. Сейчас животные в порядке, они чувствуют себя хорошо.
Отметим, при возможности работники ГСЧС не отказывают в помощи нуждающимся животным.
Где бесплатно стерилизовать и вакцинировать кошек в Одессе
Пересыпский район:
- КП "Муниципальный центр экологической безопасности" Одесского городского совета
- ул. Атамана Головатого, 32
- Телефон: 048 7988284
- График работы: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45.
Киевский район:
- Клиника "Зоология"
- ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 73/1
- Телефон: 095 9259169
- График работы: вторник — суббота с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Приморский и Хаджибейский районы:
- ООО "ТИНА 2008"
- ул. Софиевская, 32, телефон: 048 7036914
- ул. Партизанская, 8, телефон: 048 7032887
- График работы: без выходных с 09:30 до 17:00.
Напомним, выбежавший на дорогу еж стал причиной ДТП в Одессе.
Ранее сообщалось, что лиса поселилась в подземном паркинге одной из многоэтажек в жилом массиве Таирова.
Читайте Новини.LIVE!