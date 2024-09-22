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Вместе свалились в колодец — в Одесской области спасли кота и собаку

22 сентября 2024 14:48
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе работники ГСЧС спасли кота и собаку
Спасатели достают кота из колодца. Фото: ГСЧС Одесщины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В колодце глубиной 6 метров оказались вместе кот и собака. Спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы их оттуда достать.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Инцидент произошел в селе Молодежное в Одесском районе, на улице Студенческой. Сейчас животные в порядке, они чувствуют себя хорошо.

Вместе свалились в колодец — в Одесской области спасли кота и собаку - фото 1
Работник ГСЧС со спасенной собакой. Фото: ГСЧС Одесщины

Отметим, при возможности работники ГСЧС не отказывают в помощи нуждающимся животным.

Где бесплатно стерилизовать и вакцинировать кошек в Одессе

Пересыпский район:

  • КП "Муниципальный центр экологической безопасности" Одесского городского совета
  • ул. Атамана Головатого, 32
  • Телефон: 048 7988284
  • График работы: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45.

Киевский район:

  • Клиника "Зоология"
  • ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 73/1
  • Телефон: 095 9259169
  • График работы: вторник — суббота с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Приморский и Хаджибейский районы:

  • ООО "ТИНА 2008"
  • ул. Софиевская, 32, телефон: 048 7036914
  • ул. Партизанская, 8, телефон: 048 7032887
  • График работы: без выходных с 09:30 до 17:00.

Напомним, выбежавший на дорогу еж стал причиной ДТП в Одессе.

Ранее сообщалось, что лиса поселилась в подземном паркинге одной из многоэтажек в жилом массиве Таирова.

ГСЧС Одесская область Новости Одессы собака кот

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