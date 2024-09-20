В Одесі лисиця поселилася у підземному паркінгу

Лисиця стоїть на автомобілі. Фото: скриншот

У підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у житловому масиві Таїрова побачили лисицю. Руда тварина зовсім не боїться людей.

Відео з пригодами хижака опублікували місцеві Telegram-канали.

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У ролику видно, як лисиця сидить на автомобілі. При наближенні людини вона не лякається, а тільки принюхується й перебігає з капота на дах машини.

Лиси в місті

Зазначимо, що останніми роками лисиць часто бачать у парках і на вулицях міста. Особливо багато їх на схилах поблизу моря та біля звалищ. Зоологи стверджують, що боятися цих тварин не треба. Бажано просто не чіпати їх і в жодному разі не годувати. Даючи їжу диким звірам, люди завдають їм шкоду, адже ламається поведінка тварини, вона припиняє полювати й починає шукати контакт з людьми.

До речі, крім лисиць у місті все частіше зустрічають також кам’яну куницю.

Тварини на Одещині

Днями у Тарутинському степу поселили 18 степових бабаків. Це вже друга група звіряток, яку успішно випустили у степ. Ініціатори сподіваються вже невдовзі побачити процвітаючу популяцію в цьому регіоні. Бабаки не лише кумедні й товариські тварини, але й відіграють важливу роль у відновленні екосистеми степу. З одного боку, вони є ланкою харчового ланцюга, а з іншого — риття ними нір позитивно впливає на ґрунт.