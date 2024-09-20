В Одессе лиса поселилась в подземном паркинге

Лиса стоит на автомобиле. Фото: скриншот

В подземном паркинге одной из многоэтажек в жилом массиве Таирова увидели лису. Рыжее животное совсем не боится людей.

Видео с приключениями хищника опубликовали местные Telegram-каналы.

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В ролике видно, как лиса сидит на автомобиле. При приближении человека он не пугается, а только принюхивается и перебегает с капота на крышу машины.

Лисы в городе

В последние годы лис часто видят в парках и на улицах города. Особенно много их на склонах у моря и у свалок. Зоологи утверждают, что бояться этих животных не следует. Желательно просто не трогать их и ни в коем случае не кормить. Давая пищу диким зверям, люди наносят им вред, ведь ломается поведение животного, оно прекращает охоту и начинает искать контакт с людьми.

Кстати, кроме лис в городе все чаще встречают также каменную куницу.

Животные в Одесской области

На днях в Тарутинской степи поселили 18 степных сурков. Это уже вторая группа зверушек, которую успешно выпустили в степь. Инициаторы надеются уже скоро увидеть преуспевающую популяцию в этом регионе. Бабаки не только забавные и общительные животные, но и играют немаловажную роль в восстановлении экосистемы степи. С одной стороны, они являются звеном пищевой цепи, а с другой — рытье ими нор оказывает положительное влияние на почву.