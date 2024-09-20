В Одессе экспортер зерна уклонился от налогов на 27 миллионов

Человек, держащий зерно в руках. Фото: Facebook

В суд направили обвинительный акт в отношении финансового директора одесского предприятия, экспортирующего сельскохозяйственную продукцию. Его подозревают в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Детали дела

По версии следствия, предприниматель экспортировал по морю в Китай 23 тысяч тонн пшеницы, ячменя и соевых бобов. Но часть полученной прибыли он не включил в налоговую отчетность.

Из-за этого государственный бюджет потерял более 27 миллионов гривен.

В прокуратуре утверждают, что ущерб государству уже возместили в полном объеме.

Какое наказание

По закону уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах карается штрафом от 255 тысяч гривен до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Отметим, что велик размер неуплаченных налогов в сумме от 6,7 миллионов гривен, а особенно велик — от 9,3 миллионов гривен.

Морской коридор

С августа 2023 года по август 2024 года Украина экспортировала морем товаров на $19,2 млрд (85,9 млн тонн). Об этом говорится в законопроекте о госбюджете на 2025 год. Украина, в частности, отправила по морю агропродукции на $15,8 млрд (65,7 млн тонн). Напомним, Украина наладила функционирование собственного морского коридора после выхода России из "зернового соглашения" в августе прошлого года.

При этом за последние два года российские оккупанты уничтожили в Украине 280 объектов портовой инфраструктуры, более 150 транспортных средств, 17 гражданских судов, в том числе более 100 тысяч тонн зерновых грузов. Тем не менее Украина остается одним из крупнейших экспортеров агропродукции в мире.