В Одесі експортер зерна ухилився від податків на 27 мільйонів

Людина тримає зерно у руках. Фото: Facebook

До суду скерували обвинувальний акт стосовно фінансового директора одеського підприємства, яке експортує сільськогосподарську продукцію. Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За версією слідства, підприємець експортував по морю до Китаю 23 тисячі тонн пшениці, ячменю та соєвих бобів. Але частину отриманого прибутку він не включив у податкову звітність.

Через це державний бюджет втратив понад 27 мільйонів гривень.

У прокуратурі стверджують, що збитки державі вже відшкодували у повному обсязі.

Яке покарання

За законом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах карається штрафом від 255 тисяч гривень до 425 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відзначимо, що великим є розмір несплачених податків у сумі від 6,7 мільйонів гривень, а особливо великим — від 9,3 мільйонів гривень.

Морський коридор

З серпня 2023 по серпень 2024 роки Україна експортувала морем товарів на $19,2 млрд (85,9 млн тонн). Про це йдеться у законопроєкті про держбюджет на 2025 рік. Україна, зокрема, відправила морем агропродукції на $15,8 млрд (65,7 млн тонн). Нагадаємо, Україна налагодила функціонування власного морського коридору після виходу Росії із "зернової угоди" у серпні минулого року.

При цьому за останні два роки російські окупанти знищили в Україні 280 об'єктів портової інфраструктури, понад 150 транспортних засобів, 17 цивільних суден, у тому числі понад 100 тисяч тонн зернових вантажів. Тим не менш, Україна залишається одним з найбільших експортерів агропродукції у світі.