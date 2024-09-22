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Разом звалилися у криницю — на Одещині врятували кота і собаку

22 вересня 2024 14:48
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі працівники ДСНС врятували кота і собаку
Рятувальники витягають кота з колодязя. Фото: ДСНС Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У колодязі глибиною у 6 метрів опинилися разом кіт і собака. Рятувальникам довелося застосовувати спеціальне обладнання, аби їх звідти дістати.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Інцидент трапився у селі Молодіжне в Одеському районі, на вулиці Студентській. Наразі з тваринами все гаразд, вони почуваються добре.

Разом звалилися у криницю — на Одещині врятували кота і собаку - фото 1
Працівник ДСНС з врятованим собакою. Фото: ДСНС Одещини

Відзначимо, за змоги працівники ДСНС не відмовляють у допомозі тваринам, які її потребують. 

Де безплатно стерилізувати та вакцинувати котів в Одесі

Пересипський район:

  • КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської міської ради
  • вул. Отамана Головатого, 32
  • Телефон: 048 7988284
  • Графік роботи: понеділок — четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця з 09:00 до 16:45.

Київський район:

  • Клініка "Зоологія"
  • вул. Евгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1
  • Телефон: 095 9259169
  • Графік роботи: вівторок — субота з 10:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00).

Приморський та Хаджибейський райони:

  • ТОВ "ТІНА 2008"
  • вул. Софіївська, 32, телефон: 048 7036914
  • вул. Партизанська, 8, телефон: 048 7032887
  • Графік роботи: без вихідних з 09:30 до 17:00.

Нагадаємо, їжак, який вибіг на дорогу, став причиною ДТП в Одесі. 

Раніше ми повідомляли, що лисиця оселилася у підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у житловому масиві Таїрова. 

ДСНС Одеська область Новини Одеси собака кіт

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