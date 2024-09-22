В Одесі працівники ДСНС врятували кота і собаку

Разом звалилися у криницю — на Одещині врятували кота і собаку
22 вересня 2024 14:48
Рятувальники витягають кота з колодязя. Фото: ДСНС Одещини
У колодязі глибиною у 6 метрів опинилися разом кіт і собака. Рятувальникам довелося застосовувати спеціальне обладнання, аби їх звідти дістати.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
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Інцидент трапився у селі Молодіжне в Одеському районі, на вулиці Студентській. Наразі з тваринами все гаразд, вони почуваються добре.
Відзначимо, за змоги працівники ДСНС не відмовляють у допомозі тваринам, які її потребують.
Де безплатно стерилізувати та вакцинувати котів в Одесі
Пересипський район:
- КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської міської ради
- вул. Отамана Головатого, 32
- Телефон: 048 7988284
- Графік роботи: понеділок — четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця з 09:00 до 16:45.
Київський район:
- Клініка "Зоологія"
- вул. Евгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1
- Телефон: 095 9259169
- Графік роботи: вівторок — субота з 10:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00).
Приморський та Хаджибейський райони:
- ТОВ "ТІНА 2008"
- вул. Софіївська, 32, телефон: 048 7036914
- вул. Партизанська, 8, телефон: 048 7032887
- Графік роботи: без вихідних з 09:30 до 17:00.
Нагадаємо, їжак, який вибіг на дорогу, став причиною ДТП в Одесі.
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