Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Аварія через їжачка — в Одесі маршрутка потрапила у ДТП arrow

Аварія через їжачка — в Одесі маршрутка потрапила у ДТП

21 вересня 2024 12:12
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі їжак став причиною аварії
В Одесі маршрутка врізалася у легковик. Фото: ГУНП в Одеській області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На вулиці Михайла Комарова зіштовхнулися легковий автомобіль і маршрутний автобус. Постраждала пасажирка маршрутки. Причиною аварії стала тварина, яка вибігла на дорогу.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області

Читайте також:

Пожалів їжачка

За словами правоохоронців, 37-річний водій легковика різко загальмував. Через це маршрутка врізалася у задню частину його машини. Сам водій пояснив, що помітив посеред дороги їжака і натиснув на гальма, щоби не наїхати на звірятко. 

Через зіткнення травмувалася 38-річна пасажирка маршрутки. У неї зламана рука. 

Експертиза встановила, що обидва водії були тверезі.

Тварини у місті

Останніми роками  у парках і на вулицях міста часто бачать диких тварин, зокрема їжаків, лисиць і навіть кам'яних куниць. Особливо багато їх на схилах поблизу моря та у зелених зонах. Зоологи стверджують, що боятися цих тварин не треба. Бажано просто не чіпати їх і в жодному разі не годувати. Даючи їжу диким звірам, люди завдають їм шкоду, адже ламається поведінка тварини, вона припиняє полювати й починає шукати контакт з людьми. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лисиця оселилася у підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у житловому масиві Таїрова. 

Також раніше у степу на Одещині поселили вісімнадцять бабаків. Це вже друга група звіряток, яких успішно випустили у дику природу. 

ДТП Одеса маршрутки Новини Одеси дикі тварини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:42 На Одещині винесли вирок працівнику ТЦК, який вимагав хабар за бронь від мобілізації

12:39 Заяви ЗМІ про шалені втрати української армії — Зеленський відреагував

12:33 Штрафи на майже 100 тис. грн — за що газова служба карає українців

12:21 У Херсоні лунають потужні вибухи

12:12 Аварія через їжачка — в Одесі маршрутка потрапила у ДТП

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

12:00 Садовий анонсував відновлення двох будинків у Львові, пошкоджених ракетою

11:59 Знищення колони російської техніки — українські десантники показали потужне відео з фронту

11:59 Те, що треба для прогулянок — синоптики спрогнозували погоду на вихідні

11:53 Оформлення субсидії онлайн — які ще послуги можна отримати через портал ПФУ

11:37 Рейтинг шкіл Одеси і області — де учні найкраще здали НМТ-2024

12:42 На Одещині винесли вирок працівнику ТЦК, який вимагав хабар за бронь від мобілізації

12:39 Заяви ЗМІ про шалені втрати української армії — Зеленський відреагував

12:33 Штрафи на майже 100 тис. грн — за що газова служба карає українців

12:21 У Херсоні лунають потужні вибухи

12:12 Аварія через їжачка — в Одесі маршрутка потрапила у ДТП

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

12:00 Садовий анонсував відновлення двох будинків у Львові, пошкоджених ракетою

11:59 Знищення колони російської техніки — українські десантники показали потужне відео з фронту

11:59 Те, що треба для прогулянок — синоптики спрогнозували погоду на вихідні

11:53 Оформлення субсидії онлайн — які ще послуги можна отримати через портал ПФУ

11:37 Рейтинг шкіл Одеси і області — де учні найкраще здали НМТ-2024

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації