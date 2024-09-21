В Одесі їжак став причиною аварії

В Одесі маршрутка врізалася у легковик. Фото: ГУНП в Одеській області

На вулиці Михайла Комарова зіштовхнулися легковий автомобіль і маршрутний автобус. Постраждала пасажирка маршрутки. Причиною аварії стала тварина, яка вибігла на дорогу.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За словами правоохоронців, 37-річний водій легковика різко загальмував. Через це маршрутка врізалася у задню частину його машини. Сам водій пояснив, що помітив посеред дороги їжака і натиснув на гальма, щоби не наїхати на звірятко.

Через зіткнення травмувалася 38-річна пасажирка маршрутки. У неї зламана рука.

Експертиза встановила, що обидва водії були тверезі.

Тварини у місті

Останніми роками у парках і на вулицях міста часто бачать диких тварин, зокрема їжаків, лисиць і навіть кам'яних куниць. Особливо багато їх на схилах поблизу моря та у зелених зонах. Зоологи стверджують, що боятися цих тварин не треба. Бажано просто не чіпати їх і в жодному разі не годувати. Даючи їжу диким звірам, люди завдають їм шкоду, адже ламається поведінка тварини, вона припиняє полювати й починає шукати контакт з людьми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лисиця оселилася у підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у житловому масиві Таїрова.

Також раніше у степу на Одещині поселили вісімнадцять бабаків. Це вже друга група звіряток, яких успішно випустили у дику природу.