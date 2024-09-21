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Одесситам сегодня придется дольше ждать трамвая или троллейбуса — причина

21 сентября 2024 09:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе сегодня будет курсировать меньше трамваев и троллейбусов
Люди выходят из трамвая. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе сегодня будет курсировать меньше электротранспорта. Это связано с отключениями электричества из-за ремонта Одесской ТЭЦ.

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

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Количество подвижного состава на линиях электротранспорта временно уменьшено. Соответственно значительно увеличился интервал движения трамваев и троллейбусов.

Ремонт на ТЭЦ

Сегодня, 21 сентября, с 06:00 до 18:00 частично будут обесточены Приморский, Хаджибейский и Пересыпский районы Одессы. Свет выключат по требованию Одесской ТЭЦ. Там проводятся ремонтные и профилактические работы, поэтому электричество будет отключено ради безопасности рабочих.

В свою очередь, в ДТЭК обещают обеспечить электричеством от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, где это технически возможно сделать.

Как узнать об отключениях

Проверить отключение по конкретному адресу можно в чат-боте Viber и Telegram.

Если света нет и:

  • отключение по вашему адресу не зафиксировано;
  • нет сроков возвращения света в ваш дом,

об этом можно сообщить на сайт ДТЭК, нажав соответствующую кнопку. Там же можно проверить статус заявки.

Напомним, что Одесса не смогла решить вопрос энергообеспечения города перед началом отопительного сезона. Причина в том, что Одесса единственный город в Украине без внутренней генерации электроэнергии.

Также мы сообщали, что в Николаеве рассматривают вопросы создания собственной генерации электроэнергии. В этом помогают европейские и японские партнеры.

Одесса ремонт транспорт Новости Одессы отключения света трамвай

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