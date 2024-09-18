Сєнкевич розповів, як Миколаїв готується до зими

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповідає про підготовку до зими. Фото: Новини.LIVE

У Миколаєві розглядають питання створення власної генерації електроенергії. У цьому допомагають європейські та японські партнери. Без їхньої підтримки місто б не вижило.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Допомога донорів

У Миколаєві розглядається питання встановлення газопоршневих систем генерації електроенергії.

"У цьому нам також допомагають іноземні партнери. Тому що Миколаївський бюджет дуже постраждав після повномасштабного вторгнення. Плюс після того, як у нас забрали військове ПДФО, це 2,7 млрд для міста Миколаєва. Ми взагалі дуже сильно обідніли, бо до повномасштабного вторгнення ПДФО становила 26% бюджету. Тому зараз ми виживаємо завдяки нашій співпраці з міжнародними донорами з міжнародними партнерами", — говорить Олександр Сєнкевич.

За словами мера, головне сьогодні налагодити співпрацю та партнерство для створення міжнародних підприємств. Це зможе забезпечити у майбутньому робочі місця і поповнення бюджету.

Що таке газопоршневі генератори

Йдеться про прилади, які виробляють електрику й тепло, спалюючи газ. Вони мають допомогти створити власну генерацію для сталого тепло-, водо- та енергопостачання.



Нагадаємо, в Одесі вже розпочали роботи з підготовки встановлення перших двох таких апаратів у Київському районі. Сам монтаж обладнання планують почати у грудні.