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Помогают партнеры — как в Николаеве готовятся к блекаутам

18 сентября 2024 18:02
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сенкевич рассказал, как Николаев готовится к зиме
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказывает о подготовке к зиме. Фото: Новости.
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Николаеве рассматривают вопросы создания собственной генерации электроэнергии. В этом помогают европейские и японские партнеры. Без их поддержки город бы не выжил.

Об этом в эксклюзивном интервью Новости.LIVE рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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В Николаеве рассматривается вопрос установки газопоршневых систем генерации электроэнергии.

"В этом нам также помогают иностранные партнеры. Потому что Николаевский бюджет очень пострадал после полномасштабного вторжения. Плюс после того, как у нас забрали военное НДФЛ, это 2,7 млрд для города Николаева. составила 26% бюджета. Поэтому сейчас мы выживаем благодаря нашему сотрудничеству с международными донорами с международными партнерами", — говорит Александр Сенкевич.

По словам мэра, главное сегодня наладить сотрудничество и партнерство по созданию международных предприятий. Это сможет обеспечить в будущем рабочие места и пополнение бюджета.

Что такое газопоршневые генераторы.

Речь идет о приборах, производящих электричество и тепло, сжигая газ. Они должны помочь создать собственную генерацию для устойчивого тепло-, водо- и энергоснабжения.

Напомним, в Одессе уже приступили к подготовке установки первых двух таких аппаратов в Киевском районе. Сам монтаж оборудования планируется начать в декабре.

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