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Одеса знову залишиться без світла — причини відключень

20 вересня 2024 14:28
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Три райони Одеси майже на весь день лишаться без світла
Електрик дивиться на електромережі. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У суботу, 21 вересня, з 6:00 до 18:00 будуть частково знеструмлені Приморський, Хаджибейський та Пересипський райони Одеси. Світло вимкнуть на вимогу Одеської ТЕЦ.

Про це повідомили у компанії "ДТЕК Одеські електромережі".

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На Одеській ТЕЦ відбуватимуться ремонтні та профілактичні роботи. Тому, задля безпеки робітників відключатимуть світло.

У ДТЕК обіцяють забезпечить електрикою від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, там, де це технічно можливо зробити.

Як дізнатися про відключення

Перевірити відключення за конкретною адресою можна в чат-боті Viber та Telegram.

Якщо світла нема і:

  • відключення за вашою адресою не зафіксовано;
  • немає термінів повернення світла у вашу оселю

Про це можна повідомити на сайт ДТЕК, натиснувши відповідну кнопку. Там само можна перевірити статус заявки. 

Нагадаємо, що Одеса не змогла вирішити питання енергозабезпечення міста перед початком опалювального сезону. Причина — у тому, що Одеса наразі єдине місто в Україні без внутрішньої генерації електроенергії.

Також ми повідомляли, що у Миколаєві розглядають питання створення власної генерації електроенергії. У цьому допомагають європейські та японські партнери.

Одеса ремонт Новини Одеси відключення світла світло

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