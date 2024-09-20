Три района Одессы почти на весь день останутся без света

Электрик смотрит на электросети. Фото: ДТЭК

В субботу, 21 сентября, с 6:00 до 18:00 частично будут обесточены Приморский, Хаджибейский и Пересыпский районы Одессы. Свет выключат по требованию Одесской ТЭЦ.

Об этом сообщили в компании "ДТЭК Одесские электросети" .

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Отключение ради безопасности

На Одесской ТЭЦ будут проходить ремонтные и профилактические работы. Поэтому для безопасности рабочих будут отключать свет.

В ДТЭК обещают обеспечить электричеством от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, там, где это технически возможно сделать.

Как узнать об отключении

Проверить отключение по конкретному адресу можно в чат-боте Viber и Telegram.

Если света нет и:

отключение по вашему адресу не зафиксировано;

нет сроков возвращения света в ваш дом

Об этом можно сообщить на сайт ДТЭК, нажав соответствующую кнопку. Там же можно проверить статус заявки.

Напомним, что Одесса не смогла решить вопрос энергообеспечения города перед началом отопительного сезона. Причина в том, что Одесса единственный город в Украине без внутренней генерации электроэнергии.

Также мы сообщали, что в Николаеве рассматривают вопросы создания собственной генерации электроэнергии . В этом помогают европейские и японские партнеры.