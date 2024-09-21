В Одесі сьогодні курсуватиме менше трамваїв і тролейбусів

Люди виходять з трамваю. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні курсуватиме менше електротранспорту. Це пов’язано з відключеннями електрики через ремонт Одеської ТЕЦ.

Про це повідомили в Одеській мерії.

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Кількість рухомого складу на лініях електротранспорту тимчасово зменшена. Відповідно, значно збільшився інтервал руху трамваїв і тролейбусів.

Ремонт на ТЕЦ

Сьогодні, 21 вересня, з 06:00 до 18:00 будуть частково знеструмлені Приморський, Хаджибейський та Пересипський райони Одеси. Світло вимкнуть на вимогу Одеської ТЕЦ. Там проводяться ремонтні та профілактичні роботи, тому електрику відключатимуть заради безпеки робітників.

У свою чергу, у ДТЕК обіцяють забезпечити електрикою від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, там, де це технічно можливо зробити.

Як дізнатися про відключення

Перевірити відключення за конкретною адресою можна в чат-боті Viber та Telegram.

Якщо світла нема і:

відключення за вашою адресою не зафіксовано;

немає термінів повернення світла у вашу оселю,

про це можна повідомити на сайт ДТЕК, натиснувши відповідну кнопку. Там само можна перевірити статус заявки.

Нагадаємо, що Одеса не змогла вирішити питання енергозабезпечення міста перед початком опалювального сезону. Причина — у тому, що Одеса наразі єдине місто в Україні без внутрішньої генерації електроенергії.

Також ми повідомляли, що у Миколаєві розглядають питання створення власної генерації електроенергії. У цьому допомагають європейські та японські партнери.