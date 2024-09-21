Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеситам сьогодні доведеться довше чекати на трамвай або тролейбус — причина arrow

Одеситам сьогодні доведеться довше чекати на трамвай або тролейбус — причина

21 вересня 2024 09:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі сьогодні курсуватиме менше трамваїв і тролейбусів
Люди виходять з трамваю. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі сьогодні курсуватиме менше електротранспорту. Це пов’язано з відключеннями електрики через ремонт Одеської ТЕЦ. 

Про це повідомили в Одеській мерії.

Читайте також:

Одеситам сьогодні доведеться довше чекати на трамвай або тролейбус — причина - фото 1

Кількість рухомого складу на лініях електротранспорту тимчасово зменшена. Відповідно, значно збільшився інтервал руху трамваїв і тролейбусів.   

Ремонт на ТЕЦ

Сьогодні, 21 вересня, з 06:00 до 18:00 будуть частково знеструмлені Приморський, Хаджибейський та Пересипський райони Одеси. Світло вимкнуть на вимогу Одеської ТЕЦ. Там проводяться ремонтні та профілактичні роботи, тому електрику відключатимуть заради безпеки робітників. 

У свою чергу, у ДТЕК обіцяють забезпечити електрикою від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, там, де це технічно можливо зробити.

Як дізнатися про відключення

Перевірити відключення за конкретною адресою можна в чат-боті Viber та Telegram.

Якщо світла нема і:

  • відключення за вашою адресою не зафіксовано;
  • немає термінів повернення світла у вашу оселю,

про це можна повідомити на сайт ДТЕК, натиснувши відповідну кнопку. Там само можна перевірити статус заявки. 

Нагадаємо, що Одеса не змогла вирішити питання енергозабезпечення міста перед початком опалювального сезону. Причина — у тому, що Одеса наразі єдине місто в Україні без внутрішньої генерації електроенергії.

Також ми повідомляли, що у Миколаєві розглядають питання створення власної генерації електроенергії. У цьому допомагають європейські та японські партнери.

Одеса ремонт транспорт Новини Одеси відключення світла трамвай

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:18 На Одещині знайшли загиблим 17-річного хлопця — що відомо

10:15 Українським біженцям видадуть платіжні картки — навіщо та в якій країні

10:14 На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки

10:06 Ще є чимало недоліків — юристи пояснили, що не так з бронюванням працівників від мобілізації

09:53 Харків та область знову потерпають від обстрілів — є загиблі та поранені

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:49 Загроза обстрілу Одещини висока — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

09:42 Росія знала про підготовку ЗСУ до Курської операції, але знехтувала доповідями військових, — ISW

09:36 Мудрик ухвалив рішення щодо свого майбутнього — чи залишиться гравець у Челсі

09:31 Росія атакувала Україну вночі ракетами та безпілотниками — які успіхи в ПС ЗСУ

09:30 Військовий облік ВПО — як отримати військовий квиток за новим місцем проживання

10:18 На Одещині знайшли загиблим 17-річного хлопця — що відомо

10:15 Українським біженцям видадуть платіжні картки — навіщо та в якій країні

10:14 На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки

10:06 Ще є чимало недоліків — юристи пояснили, що не так з бронюванням працівників від мобілізації

09:53 Харків та область знову потерпають від обстрілів — є загиблі та поранені

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:49 Загроза обстрілу Одещини висока — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

09:42 Росія знала про підготовку ЗСУ до Курської операції, але знехтувала доповідями військових, — ISW

09:36 Мудрик ухвалив рішення щодо свого майбутнього — чи залишиться гравець у Челсі

09:31 Росія атакувала Україну вночі ракетами та безпілотниками — які успіхи в ПС ЗСУ

09:30 Військовий облік ВПО — як отримати військовий квиток за новим місцем проживання

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації