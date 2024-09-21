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Авария из-за ежика — в Одессе маршрутка попала в ДТП

21 сентября 2024 12:12
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе еж стал причиной аварии
В Одессе маршрутка врезалась в легковушку. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На улице Михаила Комарова столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. Пострадала пассажирка маршрутки. Причиной аварии стало животное, выбежавшее на дорогу.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По словам правоохранителей, 37-летний водитель легковушки резко затормозил. Поэтому маршрутка врезалась в заднюю часть его машины. Сам водитель объяснил, что заметил посреди дороги ежа и нажал на тормоза, чтобы не наехать на зверюшку.

Из-за столкновения травмировалась 38-летняя пассажирка маршрутки. У нее сломана рука.

Экспертиза установила, что оба водителя были трезвыми.

Животные в городе

В последние годы в парках и на улицах города часто видят диких животных, в частности ежей, лис и даже каменных куниц. Особенно много их на склонах у моря и в зеленых зонах. Зоологи утверждают, что бояться этих животных не следует. Желательно просто не трогать их и ни в коем случае не кормить. Давая пищу диким зверям, люди наносят им вред, ведь ломается поведение животного, оно прекращает охоту и начинает искать контакт с людьми.

Напомним, ранее мы сообщали, что лиса поселилась в подземном паркинге одной из многоэтажек в жилом массиве Таирова.

Также ранее в степи в Одесской области поселили восемнадцать сурков. Это уже вторая группа зверушек, успешно выпущенных в дикую природу.

ДТП Одесса маршрутки Новости Одессы дикие животные

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