В Одессе неизвестные положили петарду в рот собаке

Собака на процедуры в ветеринарной больнице. Фото: Facebook/Animal SOS Odessa

На улице в Одессе дети нашли собаку, истекающую кровью. Благодаря неравнодушным людям животному оказали помощь.

Об этом сообщили в общественной организации Animal SOS Odessa .

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Что произошло

Дети, которые нашли раненую собаку, рассказали об этом отцу, а тот сообщил волонтерам. Также вызвали полицию. Патрульные приехали и увезли животное в ветеринарную клинику.

Медики определили состояние собаки как стабильное. К счастью, не пострадал язык. Впрочем, у животного, которое назвали Тори, очень сильно раздроблена челюсть. По словам ветеринара, у нее во рту взорвалась петарда.

Помощь собаке

В ветклинике Тори совершили первую операцию.

"Зачистили все, подшили, пластику носа сделали. Поставили временную гастростому", — рассказывают зоозащитники.

Сейчас собака постоянно находится на обезболивающих препаратах, ее ждут еще несколько операций.

Наказание за жестокое обращение с животными

В Украине издевательство над животным карается штрафом от 3400 до 8500 грн или административным арестом до 15 суток. Кроме того, закон позволяет забрать у хозяев животное, если они жестоко с ним обращаются.

За убийство животного или призывы к насилию над животными предусмотрено ограничение свободы от 1 до 3 лет или заключение сроком от 2 до 3 лет. Если эти же действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, тюремный срок может увеличиться до 5 лет. Человек, убивший животное с особой жестокостью, может сесть за решетку на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в поезде Одесса — Ковель в вагон не пустили военного с собакой. Им пришлось спать в тамбуре.

Также в Одесской области работники ГСЧС спасли упавших в колодец кота и собаку.