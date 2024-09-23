Военный спал в тамбуре поезда Одесса – Ковель – названа причина

В Укрзалізниці объяснили, почему военный в поезде Одесса — Ковель спал в тамбуре
Никто не выгонял военного с собакой из вагона поезда Одесса — Ковель. Спать в тамбуре он решил добровольно.
Об этом в комментарии к посту пассажирки Екатерины рассказали представители "Укрзалізниці".
Что говорят железнодорожники
По словам представителей предприятия, у военного были билеты вместе с мамой на места 46 и 48, но сразу при посадке он предупредил, что ему психологически комфортнее ехать в тамбуре.
"Надо понимать, что наши защитники могут иметь психологические причины, чтобы вести себя несколько отлично от других пассажиров, наши бригады сталкиваются с этим ежедневно — стояние в тамбурах, нежелание спать на постели, кипяток вместо чая и др. Причины мы все понимаем, со временем это проходит, но нужно терпение и понимание", — говорится в сообщении.
В "Укрзалізниці" отметили, что ночью и проводница, и начальник поезда неоднократно предлагали мужчине занять место в купе. Железнодорожники также отметили, что для перевозки служебных собак нет ограничений, если все места в купе выкуплены.
Что предшествовало
Напомним, утром 23 сентября в сети появилось фото военного, который вместе с собакой спал в тамбуре поезда, потому что его якобы не пустили в вагон. Пользователи назвали это презрением к защитникам.
Напомним, в Одессе полицейские сделали замечания военным, слушавшим российскую музыку.
Также в Одессе дети погибших защитников Украины будут получать ежегодную помощь в начале учебного года.
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