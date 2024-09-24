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Военный с Одесчины демонстративно покинул часть — реакция командования

24 сентября 2024 13:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Известный одесский военный демонстративно ушел в СОЧ
Сергей Гнездилов в военной форме. Фото: Facebook/Сергей Гнездилов
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Военный из Одесской области Сергей Гнездилов написал в Facebook, что самовольно покинул часть. Таким образом, он хочет привлечь внимание к необходимости установить четкие сроки службы для мобилизованных. Командование бригады увидело в этом признаки преступления.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили в пресс-службе 56-й отдельной мотопехотной бригады.

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Что сделал военный

Сергей Гнездилов заявил в Facebook, что идет в СОЧ (самовольное оставление части) до установления четких сроков службы.

"Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и разрешения этой ситуации", — написал он.

Военный напомнил, что сегодня многие люди придумывают разные способы избежать службы в ВСУ, тогда как пехота несет основное бремя войны без надежды на демобилизацию.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то была мемом, а сейчас — очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное попечительство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ", — утверждает Сергей Гнездилов.

По его словам, необходимо установить четкие сроки службы для военных, создать мобилизационную очередь среди всех военнообязанных, а также начать диалог с обществом по мобилизации.

Что говорит командование

В 56 ОМПБр, где служит Сергей Гнездилов, заявляют, что его действия "содержат признаки уголовного преступления". Поэтому в его отношении назначили служебное расследование.

Кто такой Сергей Гнездилов

Сергей Гнездилов родился в городе Вилково в Одесской области. В 2019 году он пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины, участвовал в боях в Донецкой области. Одесситам он известен, в первую очередь, как основатель фестиваля современной украинской культуры "ВилкаFest" в своем родном городе.

Напомним, в "Укрзализныце" отреагировали на фото военного, который спал в тамбуре в поезде Одесса — Ковель.

Также в Одессе полицейские сделали замечания военным, слушавшим русскую музыку.

война ВСУ Одесская область Новости Одессы демобилизация

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