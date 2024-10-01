В Одесі вшанували загиблих героїв

Мати загиблого воїна на Алеї Героїв в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Урочистості відбулися і в Одесі. До Алеї Героїв у парку Шевченка прийшли сотні людей.

На заході побували й журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Пам'ятати і шанувати

Серед тих, хто прийшов сьогодні до парку Шевченка — родичі та близькі загиблих бійців, діючі й колишні військовослужбовці, звичайні одесити. Згадувати тих, хто загинув, боронячи України, вже стало традицією для Одеси, говорить заступник голови громадської організації "Ветеранс ХАБ Одеса" Микола Сторожук.

"Кожна громада повинна вшановувати своїх героїв. Ми низько кланяємося родинам загиблих наших героїв-одеситів і висловлюємо щиру вдячність тим воїнам, які сьогодні боронять від цієї фашистської російської нечисті нашу Україну", — розповідає він.

Жінка покладає квіти до портрету загиблого. Фото: Новини.LIVE

Не міг не піти

Мати одного із загиблих героїв не може стримати сліз. Її син міг не йти до війська, адже у нього троє своїх дітей. Але він у перші дні повномасштабної війни записався до ТрО, а потім, нікому не сказавши, перевівся до бойової частини ЗСУ.

"Я його просила: може, у мене є шанс тебе уговорити. Він сказав: ні, я піду, хто, як не я. Він сказав, що йде заради своїх дітей", — говорить жінка.

Родичі загиблих на Алеї Героїв. Фото: Новини.LIVE

Не дочекався сина

Одеситка Катерина розповідає про товариша її чоловіка, розвідника Максима. Він дуже пишався і радів, що потрапив саме до розвідки. Максим загинув у бою на Херсонському напрямку незадовго до того, як у нього народився син.

"Ми, на жаль, не були знайомі особисто. Але з того, що я чула, я знаю, це була чудова людина. Мій чоловік разом із другом намагалися його врятувати, але шансів не було", — говорить Катерина.

Ті, хто прийшов сьогодні до Алеї Героїв, впевнені, що подвиг українських воїнів не можна забувати, адже саме завдяки їм в Одесі та інших містах триває життя.

Нагадаємо, одеські гвардійці показали, як нищать ворога на полі бою.

Також ветеран війни розказав свою історію під час урочистої ходи у Києві.