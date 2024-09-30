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Одеські нацгвардійці показали, як нищать ворога на полі бою

30 вересня 2024 14:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеські нацгвардійці б'ють по позиціях ворога
Бійці НГУ вражають російські позиції. Фото: скриншот відео 11-ї бригади НГУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

За минулий тиждень підрозділи аеророзвідки одеської 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України завдали 78 вогневих уражень ворога на Херсонському, Запорізькому, Покровському та Сумському напрямках. В результаті бійці знищили техніку та важливі об’єкти росіян.

Відео своєї роботи опублікувала у Facebook пресслужба бригади.

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Одеські гвардійці знищили:

  • 13 спостережних постів;
  • 7 одиниць авто-бронетехніки;
  • 1 антена зв'язку;
  • 11 безпілотників різного типу;
  • 11 місць перебування о/с.

Також артилерійські підрозділи бригади уразили 3 позицій артилерії, 3 гармати, 1 авто та 1 розрахунок БПЛА..

Що відомо про бригаду

Одеська 11-та бригада охорони громадського порядку була розгорнута у жовтні 2019 року на базі 49-го полку. Її першим командиром став полковник В’ячеслав Краснопольський. У серпні 2021 року бригада отримала почесне найменування "імені Михайла Грушевського". З початку повномасштабного вторгнення РФ підрозділ виконує бойові завдання у зоні бойових дій.

Нагадаємо, військові НАТО оцінили наслідки наступу ЗСУ у Курській області Росії.

Також Росія нарощує присутність військових кораблів у Чорному та Каспійському морях.

Одеса війна Одеська область військові Національна гвардії України

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