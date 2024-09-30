Одеські нацгвардійці б'ють по позиціях ворога

Одеські нацгвардійці показали, як нищать ворога на полі бою
За минулий тиждень підрозділи аеророзвідки одеської 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України завдали 78 вогневих уражень ворога на Херсонському, Запорізькому, Покровському та Сумському напрямках. В результаті бійці знищили техніку та важливі об’єкти росіян.
Відео своєї роботи опублікувала у Facebook пресслужба бригади.
Одеські гвардійці знищили:
- 13 спостережних постів;
- 7 одиниць авто-бронетехніки;
- 1 антена зв'язку;
- 11 безпілотників різного типу;
- 11 місць перебування о/с.
Також артилерійські підрозділи бригади уразили 3 позицій артилерії, 3 гармати, 1 авто та 1 розрахунок БПЛА..
Що відомо про бригаду
Одеська 11-та бригада охорони громадського порядку була розгорнута у жовтні 2019 року на базі 49-го полку. Її першим командиром став полковник В’ячеслав Краснопольський. У серпні 2021 року бригада отримала почесне найменування "імені Михайла Грушевського". З початку повномасштабного вторгнення РФ підрозділ виконує бойові завдання у зоні бойових дій.
Нагадаємо, військові НАТО оцінили наслідки наступу ЗСУ у Курській області Росії.
Також Росія нарощує присутність військових кораблів у Чорному та Каспійському морях.
Читайте Новини.LIVE!