Одесские нацгвардейцы бьют по позициям врага

Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают врага на поле боя
За прошедшую неделю подразделения аэроразведки одесской 11-й бригады им. Н. Грушевского Национальной гвардии Украины нанесли 78 огневых поражений врага на Херсонском, Запорожском, Покровском и Сумском направлениях. В результате бойцы уничтожили технику и важнейшие объекты россиян.
Видео своей работы опубликовала в Facebook пресс-служба бригады.
Одесские гвардейцы уничтожили:
- 13 наблюдательных постов;
- 7 единиц автобронетехники;
- 1 антенна связи;
- 11 беспилотников разного типа;
- 11 мест пребывания о/с.
Также артиллерийские подразделения бригады поразили 3 позиции артиллерии, 3 пушки, 1 авто и 1 расчет БПЛА.
Что известно о бригаде
Одесская 11 бригада охраны общественного порядка была развернута в октябре 2019 года на базе 49-го полка. Ее первым командиром стал полковник Вячеслав Краснопольский. В августе 2021 года бригада получила почетное наименование "имени Михаила Грушевского". С начала полномасштабного вторжения в РФ подразделение выполняет боевые задачи в зоне боевых действий.
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