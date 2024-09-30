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Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают врага на поле боя

30 сентября 2024 14:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесские нацгвардейцы бьют по позициям врага
Бойцы НГУ поражают российские позиции. Фото: скриншот видео 11-й бригады НГУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

За прошедшую неделю подразделения аэроразведки одесской 11-й бригады им. Н. Грушевского Национальной гвардии Украины нанесли 78 огневых поражений врага на Херсонском, Запорожском, Покровском и Сумском направлениях. В результате бойцы уничтожили технику и важнейшие объекты россиян.

Видео своей работы опубликовала в Facebook пресс-служба бригады.

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Одесские гвардейцы уничтожили:

  • 13 наблюдательных постов;
  • 7 единиц автобронетехники;
  • 1 антенна связи;
  • 11 беспилотников разного типа;
  • 11 мест пребывания о/с.

Также артиллерийские подразделения бригады поразили 3 позиции артиллерии, 3 пушки, 1 авто и 1 расчет БПЛА.

Что известно о бригаде

Одесская 11 бригада охраны общественного порядка была развернута в октябре 2019 года на базе 49-го полка. Ее первым командиром стал полковник Вячеслав Краснопольский. В августе 2021 года бригада получила почетное наименование "имени Михаила Грушевского". С начала полномасштабного вторжения в РФ подразделение выполняет боевые задачи в зоне боевых действий.

Напомним, военные НАТО оценили последствия наступления ВСУ в Курской области России.

Россия наращивает присутствие военных кораблей в Черном и Каспийском морях.

Одесса война Одесская область военные Национальная гвардия Украины

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