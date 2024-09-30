Одесские нацгвардейцы бьют по позициям врага

Бойцы НГУ поражают российские позиции. Фото: скриншот видео 11-й бригады НГУ

За прошедшую неделю подразделения аэроразведки одесской 11-й бригады им. Н. Грушевского Национальной гвардии Украины нанесли 78 огневых поражений врага на Херсонском, Запорожском, Покровском и Сумском направлениях. В результате бойцы уничтожили технику и важнейшие объекты россиян.

Видео своей работы опубликовала в Facebook пресс-служба бригады.

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Одесские гвардейцы уничтожили:

13 наблюдательных постов;

7 единиц автобронетехники;

1 антенна связи;

11 беспилотников разного типа;

11 мест пребывания о/с.

Также артиллерийские подразделения бригады поразили 3 позиции артиллерии, 3 пушки, 1 авто и 1 расчет БПЛА.

Что известно о бригаде

Одесская 11 бригада охраны общественного порядка была развернута в октябре 2019 года на базе 49-го полка. Ее первым командиром стал полковник Вячеслав Краснопольский. В августе 2021 года бригада получила почетное наименование "имени Михаила Грушевского". С начала полномасштабного вторжения в РФ подразделение выполняет боевые задачи в зоне боевых действий.

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