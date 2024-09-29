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Росія нарощує флот із ракетами "Калібр" у Чорному морі — подробиці

29 вересня 2024 15:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія збільшує кількість кораблів з ракетами "Калібр" у Чорному та Каспійському морях
Російські кораблі в Новоросійську. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Російські військово-морські сили продовжують розширювати свою присутність у Чорному та Каспійському морях, збільшуючи кількість кораблів із ракетами "Калібр". Експерти попереджають про потенційну загрозу нових ракетних ударів по Україні.

Про це 29 вересня в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Росія зміцнює морські сили

За його словами, Російська Федерація продовжує зміцнювати свої морські сили, які можуть застосовувати ракетні удари по території України. Як стало відомо, на бойовому озброєнні ЧФ РФ зараз перебувають два новітні фрегати та три корвети типу "Буян-М", що перебувають в Новоросійську. До того ж три корвети типу "Каракурт" завершують добудову на Керченському заводі й найближчим часом приєднаються до складу Чорноморського флоту.

"На сьогодні існує реальна загроза використання російських підводних і надводних кораблів для нанесення ракетних ударів по всій території України", — зазначає Андрій Риженко.

Він також додав, що у Каспійській флотилії наразі перебувають п’ять кораблів, на кожному з яких є по вісім ракет "Калібр". Таким чином, Росія розгортає значні ракетні потужності, які можуть бути використані для атак на територію України.

Ракетоносії у Чорному морі

Водночас щодо ракетоносіїв, які Росія вивела у Чорне море, то, за словами експерта, ці підводні човни здійснюють патрулювання в підводному положенні, що може свідчити про підготовку до ракетних ударів або тренувальні маневри.

"Ці два кораблі виведені на патрулювання, ймовірно, як група швидкого реагування для можливих ракетних обстрілів", — зазначив Риженко.

За його словами, хоча це виглядає як рутинне патрулювання, загроза ракетних ударів залишається актуальною. Він нагадав, що останній масований обстріл з моря відбувся 26 серпня, коли було запущено 28 ракет "Калібр". Після цього подібних великих атак не спостерігалося.

"Наразі основні сили російського флоту розташовані в акваторіях Чорного та Каспійського морів, де на п'яти кораблях Каспійської флотилії може перебувати до 40 ракет", — сказав Андрій Риженко.

Нагадаємо, Одещина знову зазнала атаки ударними безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено житловий будинок та кілька вантажівок в Одеському районі. Жертв і постраждалих немає.

Також ми писали, у Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучили росіяни, рятувальники дістали жінку.

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