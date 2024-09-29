Россия увеличивает количество кораблей с ракетами "Калибр" в Черном и Каспийском морях

Российские корабли в Новороссийске. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские военно-морские силы продолжают расширять свое присутствие в Черном и Каспийском морях, увеличивая количество кораблей с ракетами "Калибр". Эксперты предупреждают о потенциальной угрозе новых ракетных ударов по Украине.

Об этом 29 сентября в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Россия укрепляет морские силы

По его словам, Российская Федерация продолжает укреплять свои морские силы, способные применять ракетные удары по территории Украины. Как стало известно, на боевом вооружении ЧФ РФ сейчас находятся два новейших фрегата и три корвета типа "Буян-М", находящиеся в Новороссийске. К тому же три корвета типа "Каракурт" завершают достройку на Керченском заводе и в ближайшее время присоединятся к Черноморскому флоту.

"На сегодняшний день существует реальная угроза использования российских подводных и надводных кораблей для нанесения ракетных ударов по всей территории Украины", — отмечает Андрей Рыженко.

Он также добавил, что в Каспийской флотилии находятся пять кораблей, на каждом из которых есть по восемь ракет "Калибр". Таким образом, Россия развертывает значительные ракетные мощности, которые могут использоваться для атак на территорию Украины.

Ракетоносители в Черном море

В то же время в отношении ракетоносителей, которые Россия вывела в Черное море, то, по словам эксперта, эти подлодки осуществляют патрулирование в подводном положении, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам или тренировочных маневрах.

"Эти два корабля выведены на патрулирование, вероятно, как группа быстрого реагирования для возможных ракетных обстрелов", — отметил Рыженко.

По его словам, хотя это выглядит рутинным патрулированием, угроза ракетных ударов остается актуальной. Он напомнил, что последний массированный обстрел с моря произошел 26 августа, когда было запущено 28 ракет "Калибр". После этого подобных больших атак не наблюдалось.

"Сейчас основные силы российского флота расположены в акваториях Черного и Каспийского морей, где на пяти кораблях Каспийской флотилии может находиться до 40 ракет", — сказал Андрей Рыженко.

Напомним, Одесчина снова подверглась атаке ударными беспилотниками. В результате удара поврежден жилой дом и несколько грузовиков в Одесском районе. Жертв и пострадавших нет.

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