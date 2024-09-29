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Россия наращивает флот с ракетами "Калибр" в Черном море — подробности

29 сентября 2024 15:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Россия увеличивает количество кораблей с ракетами "Калибр" в Черном и Каспийском морях
Российские корабли в Новороссийске. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Российские военно-морские силы продолжают расширять свое присутствие в Черном и Каспийском морях, увеличивая количество кораблей с ракетами "Калибр". Эксперты предупреждают о потенциальной угрозе новых ракетных ударов по Украине.

Об этом 29 сентября в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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По его словам, Российская Федерация продолжает укреплять свои морские силы, способные применять ракетные удары по территории Украины. Как стало известно, на боевом вооружении ЧФ РФ сейчас находятся два новейших фрегата и три корвета типа "Буян-М", находящиеся в Новороссийске. К тому же три корвета типа "Каракурт" завершают достройку на Керченском заводе и в ближайшее время присоединятся к Черноморскому флоту.

"На сегодняшний день существует реальная угроза использования российских подводных и надводных кораблей для нанесения ракетных ударов по всей территории Украины", — отмечает Андрей Рыженко.

Он также добавил, что в Каспийской флотилии находятся пять кораблей, на каждом из которых есть по восемь ракет "Калибр". Таким образом, Россия развертывает значительные ракетные мощности, которые могут использоваться для атак на территорию Украины.

Ракетоносители в Черном море

В то же время в отношении ракетоносителей, которые Россия вывела в Черное море, то, по словам эксперта, эти подлодки осуществляют патрулирование в подводном положении, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам или тренировочных маневрах.

"Эти два корабля выведены на патрулирование, вероятно, как группа быстрого реагирования для возможных ракетных обстрелов", — отметил Рыженко.

По его словам, хотя это выглядит рутинным патрулированием, угроза ракетных ударов остается актуальной. Он напомнил, что последний массированный обстрел с моря произошел 26 августа, когда было запущено 28 ракет "Калибр". После этого подобных больших атак не наблюдалось.

"Сейчас основные силы российского флота расположены в акваториях Черного и Каспийского морей, где на пяти кораблях Каспийской флотилии может находиться до 40 ракет", — сказал Андрей Рыженко.

Напомним, Одесчина снова подверглась атаке ударными беспилотниками. В результате удара поврежден жилой дом и несколько грузовиков в Одесском районе. Жертв и пострадавших нет.

Также мы писали, что в Запорожье из-под завалов многоэтажки, в которую попали россияне, спасатели достали женщину.

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