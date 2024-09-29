У Чорному морі чергують споряджені "Калібрами" російські ракетоносії

У Чорному морі зафіксували споряджені ракетоносії — загроза для Одещини
На ранок неділі, 29 вересня, у Чорному морі виявлено підвищену активність російських військових сил. Зокрема два російські кораблі-ракетоносії, оснащені крилатими ракетами "Калібр". Вони здатні завдавати ударів по території України, зокрема по Одеській області.
Про це у неділю, 29 вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Ракетоносії у Чорному морі
Загальний залп ракетоносіїв у Чорному морі становить до 8 ракет. Крім того, на чергуванні спостерігається десантний корабель, що підвищує рівень загрози в Одеській області.
Також, за даними Військово-Морських сил ЗСУ, в Азовському морі ворожих кораблів наразі не зафіксовано, а в Середземному морі перебуває ще один російський ракетоносець з можливістю залпу до 16 ракет "Калібр".
Які російські кораблі знищила Україна
З початку війни Україна успішно знищила кілька важливих ворожих кораблів, зокрема ракетний крейсер "Москва", малий ракетний корвет "Аскольд", ракетний катер "Івановєц", корвет "Серпухов" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Ці перемоги стали ключовими для ослаблення російської присутності в Чорному морі.
Нагадаємо, Росія продовжує стикатися з обмеженнями у постачанні через окупований Крим. Через знищення важливих логістичних шляхів Кремль вимушений покладатися на Кримський міст, що значно обмежує можливості російських військових у регіоні.
Також ми писали, що Новоросійськ залишається останнім значним портом базування російських військових у Чорному морі.
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