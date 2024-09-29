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У Чорному морі зафіксували споряджені ракетоносії — загроза для Одещини

29 вересня 2024 10:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі чергують споряджені "Калібрами" російські ракетоносії
Ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На ранок неділі, 29 вересня, у Чорному морі виявлено підвищену активність російських військових сил. Зокрема два російські кораблі-ракетоносії, оснащені крилатими ракетами "Калібр". Вони здатні завдавати ударів по території України, зокрема по Одеській області. 

Про це у неділю, 29 вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Ракетоносії у Чорному морі

Загальний залп ракетоносіїв у Чорному морі становить до 8 ракет. Крім того, на чергуванні спостерігається десантний корабель, що підвищує рівень загрози в Одеській області.

Також, за даними Військово-Морських сил ЗСУ, в Азовському морі ворожих кораблів наразі не зафіксовано, а в Середземному морі перебуває ще один російський ракетоносець з можливістю залпу до 16 ракет "Калібр".

Які російські кораблі знищила Україна

З початку війни Україна успішно знищила кілька важливих ворожих кораблів, зокрема ракетний крейсер "Москва", малий ракетний корвет "Аскольд", ракетний катер "Івановєц", корвет "Серпухов" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Ці перемоги стали ключовими для ослаблення російської присутності в Чорному морі.

Нагадаємо, Росія продовжує стикатися з обмеженнями у постачанні через окупований Крим. Через знищення важливих логістичних шляхів Кремль вимушений покладатися на Кримський міст, що значно обмежує можливості російських військових у регіоні.

Також ми писали, що Новоросійськ залишається останнім значним портом базування російських військових у Чорному морі.

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ракетоносій

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