В Черном море дежурят снаряженные "Калибрами" российские ракетоносители

В Черном море зафиксировали снаряженные ракетоносители — угроза для Одесчины
К утру воскресенья, 29 сентября, в Черном море обнаружена повышенная активность российских военных сил. В том числе два российских корабля-ракетоносителя, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". Они способны наносить удары по территории Украины, в частности по Одесской области.
Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Ракетоносители в Черном море
Общий залп ракетоносителей в Черном море составляет до 8 ракет. Кроме того, в дежурстве наблюдается десантный корабль, повышающий уровень угрозы в Одесской области.
Также, по данным Военно-Морских сил ВСУ, в Азовском море вражеские корабли пока не зафиксированы, а в Средиземном море находится еще один российский ракетоносец с возможностью залпа до 16 ракет "Калибр".
Какие российские корабли уничтожила Украина
С начала войны Украина успешно уничтожила несколько важных вражеских кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", малый ракетный корвет "Аскольд", ракетный катер "Ивановец", корвет "Серпухов" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эти победы стали ключевыми для ослабления русского присутствия в Черном море.
Напомним, Россия продолжает сталкиваться с ограничениями в поставках через оккупированный Крым. Из-за уничтожения важных логистических путей Кремль вынужден полагаться на Крымский мост, что значительно ограничивает возможности российских военных в регионе.
Также мы писали, что Новороссийск остается последним крупным портом базирования русских военных в Черном море.
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