В Черном море дежурят снаряженные "Калибрами" российские ракетоносители

Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

К утру воскресенья, 29 сентября, в Черном море обнаружена повышенная активность российских военных сил. В том числе два российских корабля-ракетоносителя, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". Они способны наносить удары по территории Украины, в частности по Одесской области.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Информация о количестве ракетоносителей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители в Черном море

Общий залп ракетоносителей в Черном море составляет до 8 ракет. Кроме того, в дежурстве наблюдается десантный корабль, повышающий уровень угрозы в Одесской области.

Также, по данным Военно-Морских сил ВСУ, в Азовском море вражеские корабли пока не зафиксированы, а в Средиземном море находится еще один российский ракетоносец с возможностью залпа до 16 ракет "Калибр".

Какие российские корабли уничтожила Украина

С начала войны Украина успешно уничтожила несколько важных вражеских кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", малый ракетный корвет "Аскольд", ракетный катер "Ивановец", корвет "Серпухов" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эти победы стали ключевыми для ослабления русского присутствия в Черном море.

Напомним, Россия продолжает сталкиваться с ограничениями в поставках через оккупированный Крым. Из-за уничтожения важных логистических путей Кремль вынужден полагаться на Крымский мост, что значительно ограничивает возможности российских военных в регионе.

Также мы писали, что Новороссийск остается последним крупным портом базирования русских военных в Черном море.