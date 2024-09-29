Нічна атака дронами на Одещину - пошкоджено будинки та вантажівки

''Шахеди'' у нічному небі. Фото ілюстративне: фотоколаж

У ніч проти 29 вересня Одещина знову зазнала атаки ударними безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено житловий будинок та кілька вантажівок в Одеському районі. Жертв і постраждалих немає.

Про це у неділю, 29 вересня, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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За інформацією Кіпера, в Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах та вікна житлового будинку, а також зруйнували паркан і пошкодили три припарковані вантажівки. Крім того, в Роздільнянському районі кілька безпілотників впали на відкриту територію.

"Декілька безпілотників впали на відкриту територію без послідуючого загоряння. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає", — повідомив Олег Кіпер.

Наразі оперативні служби вже працюють на місцях інцидентів, обстежуючи територію та оцінюючи наслідки ударів.

Скільки дронів збили вночі на Півдні

За інформацією служби зв'язку повітряного командування "Південь", уночі противник випустив по Україні 22 ударних БпЛА типу Shahed. Дрони випущені з Єйська, Курська та Чауди. В результаті протиповітряного бою авіацією збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

Інформація щодо збитих дронів. Фото: Повітряне командування "Південь"

Нагадаємо, у Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучили росіяни, рятувальники дістали жінку.

Також ми писали, на ранок неділі, 29 вересня, у Чорному морі зафіксовано два російські кораблі-ракетоносії, оснащені крилатими ракетами "Калібр".