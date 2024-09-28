Ракетний удар по Одещині: зруйнована база відпочинку, пожежа на 600 м²

Російська ракетна атака на Одещину — зруйнована база відпочинку, фото
У ніч на суботу, 28 вересня, на Одещині російські війська ракетним ударом зруйнували базу відпочинку. Наразі, правоохоронці на місці продовжують фіксувати наслідки злочинів агресора.
Про це у суботу, 28 вересня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на Одеську область: що відомо
За його інформацією, російські війська завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району, внаслідок чого було пошкоджено базу відпочинку. Пожежа охопила територію площею 600 м², викликавши часткове руйнування будівлі. Окрім цього, дві легкові автівки, що були припарковані поруч, повністю вигоріли.
Правоохоронці працюють на місці влучання
Завдяки оперативним діям рятувальників, пожежу вдалося швидко ліквідувати. На щастя, жертв і постраждалих немає. Правоохоронні органи продовжують документувати наслідки ракетного обстрілу як черговий злочин російських загарбників.
Нагадаємо, вчора ввечері, 27 вересня, в Одеській області стався потужний вибух.
Також ми писали, що російська армія у ночі запустила 77 засобів повітряного нападу.
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