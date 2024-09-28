Ракетний удар по Одещині: зруйнована база відпочинку, пожежа на 600 м²

Зруйнована база відпочинку на Одещині. Фото: Telegram/Олег Кіпер

У ніч на суботу, 28 вересня, на Одещині російські війська ракетним ударом зруйнували базу відпочинку. Наразі, правоохоронці на місці продовжують фіксувати наслідки злочинів агресора.

Про це у суботу, 28 вересня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його інформацією, російські війська завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району, внаслідок чого було пошкоджено базу відпочинку. Пожежа охопила територію площею 600 м², викликавши часткове руйнування будівлі. Окрім цього, дві легкові автівки, що були припарковані поруч, повністю вигоріли.

База відпочинку, яка зазнала руйнувань. Фото: Telegram/Олег Кіпер

Пошкоджені автівки. Фото: Telegram/Олег Кіпер

Правоохоронці працюють на місці влучання

Завдяки оперативним діям рятувальників, пожежу вдалося швидко ліквідувати. На щастя, жертв і постраждалих немає. Правоохоронні органи продовжують документувати наслідки ракетного обстрілу як черговий злочин російських загарбників.

Нагадаємо, вчора ввечері, 27 вересня, в Одеській області стався потужний вибух.

Також ми писали, що російська армія у ночі запустила 77 засобів повітряного нападу.