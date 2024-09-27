Наслідки російської атаки на Ізмаїл — що відомо

Рятувальники ліквідують пожежу на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Вночі росіяни масово обстріляли Ізмаїл. Загинули троє людей. Вже відомо про 14 поранених, але, за словами рятувальників, їх може бути більше.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у п'ятницю, 27 вересня.

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Що відомо

Окупанти атакували Ізмаїл безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, господарчі та інші надвірні споруди, автомобілі. Пожежі оперативно ліквідували працівники ДСНС.

Рятувальник тушить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Загинули троє людей — дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. За даними обласної прокуратури, серед поранених троє дітей: дві дівчинки 3 і 14 років та 13-річний хлопчик.

Рятувальник тушить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, ворог атакував Ізмаїл зранку 27 вересня.

Також вчора у лікарні помер одесит, який постраждав від російського удару 20 вересня.