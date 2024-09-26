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У лікарні помер чоловік, поранений під час російського обстрілу Одеси

26 вересня 2024 13:18
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Ще одна жертва російського терору — поранений одесит помер у лікарні
Уламки російської ракети. Ілюстративне фото: ОК "Південь"
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вчора, 25 вересня, в лікарні помер один із поранених внаслідок російської атаки по Одесі 20 вересня. Чоловікові було 58 років.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

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Повідомлення про загибель одесита. Фото: скриншот

Подробиці атаки

У п'ятницю, 20 вересня, ворог обстріляв Одесу ракетою "Іскандер-М". Уламки снаряда пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру. Четверо цивільних людей зазнали поранень. Також постраждало цивільне судно під прапором Антігуа. Зазначимо, що на судні перебували українські моряки.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня окупанти атакували Одеську область ракетами і дронами. Внаслідок російської атаки загинула жінка.

Також через ракетний обстріл пошкоджені адміністративні будівлі

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