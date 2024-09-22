На судні, в яке влучили росіяни, був український екіпаж

Сліди від збиття повітряних цілей. Фото: Новини.LIVE

Позавчора, 20 вересня, уламки російської ракети пошкодили цивільне судно під прапором Антігуа. Серед екіпажу, за попередньою інформацією, були українські моряки.

Про це повідомили у Профспілці робітників морського транспорту України.

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Безпека моряків

"Сподіваємося, що моряки не постраждали. ПРМТУ готова надати необхідну допомогу та підтримку членам екіпажу судна", — зазначили у профспілці.

В організації також зазначили, що готують пропозицію про термінову необхідність розробки правил для моряків і судновласників, як поводитися під час повітряних тривог у портах. Цю пропозицію передадуть на розгляд Комітету з морської безпеки Міжнародної морської організації (ІМО).

Подробиці атаки

Вдень 20 вересня росіяни вдарили по Одесі, ймовірно, ракетою "Іскандер-М". Уламки снаряда пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру. Також постраждало цивільне судно під прапором Антігуа. Поранення отримали четверо цивільних.

Нагадаємо, речник УДА "Південь" Сергій Братчук назвав головну ціль російських обстрілів Одеси.

Також після нічого бою над містом одесити знаходили на вулицях уламки шахедів.