На судне, в которое попали русские, находился украинский экипаж

Следы от сбивания воздушных целей. Фото: Новини.LIVE

Позавчера, 20 сентября, обломки российской ракеты повредили гражданское судно под флагом Антигуа. Среди экипажа, по предварительной информации, были украинские моряки.

Об этом сообщили в Профсоюзе работников морского транспорта Украины.

Читайте также:

Безопасность моряков

"Надеемся, что моряки не пострадали. ПРМТУ готова оказать необходимую помощь и поддержку членам экипажа судна ", — отметили в профсоюзе.

В организации также заявили, что готовят предложение о срочной необходимости разработки правил для моряков и судовладельцев, как поступать во время воздушных тревог в портах. Это предложение передадут на рассмотрение Комитета по морской безопасности Международной морской организации (ИМО).

Подробности атаки

Днем 20 сентября россияне ударили по Одессе, вероятно, ракетой "Искандер-М". Обломки снаряда повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру. Также пострадало гражданское судно под флагом Антигуа. Ранения получили четверо гражданских.

Напомним, спикер УГА "Юг" Сергей Братчук назвал главную цель российских обстрелов Одессы.

Также после ничего боя над городом одесситы находили на улицах обломки шахедов.