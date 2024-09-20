Вперше моряки отримали дипломи у "Дії"

Майбутні моряки на заняттях в Одеській морській академії. Фото: Facebook

Перші українські моряки рядового складу отримали кваліфікаційні документи на порталі "Дія". Раніше для цього треба було відвідувати Адміністрацію судноплавства й оформляти папери.

Про це розповів у Facebook голова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Євгеній Ігнатенко.

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Першими кваліфікацію підтвердили вахтовий моторист, два вахтових матроса, та кваліфікований матрос. Оформлені через "Дію" документи вже надруковані та очікують власників у місці, вказаному у заяві. При чому, забрати їх може як сам моряк, так і його законний представник.

"Подача на порталі "Дія" — це можливість отримати необхідну послугу з будь-якої точки світу, навіть будучи в рейсі", — зазначив Євгеній Ігнатенко.

Як це працює

Щоби отримати диплом онлайн, моряку треба зайти на портал "Дія", вибрати послугу "Дипломування членів екіпажів суден" та заповнити заяву з необхідним пакетом документів. Рішення про результати розгляду заяви Державною кваліфікаційною комісією моряків надійде на портал "Дію" та електронну пошту.

Якщо моряк отримав повідомлення про те, що заява залишається без руху, у нього є 15 днів виправити недоліки, а також можливість продовжити термін для усунення недоліків ще на 10 днів. Якщо не виправить — отримає відмову у видачі кваліфікаційних документів.

Нагадаємо, в Одесі затримали працівницю морської академії. Вона налагодила схему вибивання грошей з абітурієнтів. Раніше повідомили про підозру заступнику начальника морського коледжу з навчально-виховної роботи. Він за хабарі влаштовував чоловіків на навчання. Завдяки цьому вони отримували відстрочку від мобілізації.