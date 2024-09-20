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Одесские моряки впервые получили дипломы онлайн

20 сентября 2024 20:04
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Впервые моряки получили дипломы в "Действии"
Будущие моряки на занятиях в Одесской морской академии. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Первые украинские моряки рядового состава получили квалификационные документы на портале "Дія". Раньше для этого нужно было посещать Администрацию судоходства и оформлять бумаги.

Об этом рассказал в Facebook глава Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины Евгений Игнатенко.

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Первыми квалификацию подтвердили вахтенный моторист, два вахтенных матроса и квалифицированный матрос. Оформленные через "Дію" документы уже опубликованы и ожидают владельцев в месте, указанном в заявлении. Причем забрать их может как сам моряк, так и его законный представитель.

"Подача на портале "Дія" — это возможность получить необходимую услугу из любой точки мира, даже будучи в рейсе ", — отметил Евгений Игнатенко.

Как это работает

Для получения диплома онлайн моряку нужно зайти на портал "Дія", выбрать услугу "Дипломирование членов экипажей судов" и заполнить заявление с необходимым пакетом документов. Решение о результатах рассмотрения заявления Государственной квалификационной комиссией моряков поступит на "Дію" и электронную почту.

Если моряк получил сообщение о том, что заявление остается без движения, у него 15 дней исправить недостатки, а также возможность продлить срок для устранения недостатков еще на 10 дней. Если не исправит, получит отказ в выдаче квалификационных документов.

Напомним, в Одессе задержали работницу морской академии. Она наладила схему выбивания денег из абитуриентов. Ранее сообщили о подозрении заместителю начальника морского колледжа по учебно-воспитательной работе. Он за взятки устраивал мужчин на учебу. Благодаря этому они получали отсрочку от мобилизации.

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