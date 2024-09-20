Стали відомі подробиці сьогоднішнього обстрілу Одеси

Сліди від збиття повітряних цілей. Фото: Новини.LIVE

За попередньою інформацією, ворог обстріляв Одесу ракетою "Іскандер-М". Пошкоджена інфраструктура, поранені четверо людей.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо

За словами очільника ОВА, уламки ракети пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру. Також постраждало цивільне судно під прапором Антігуа.

"Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога", — повідомив Олег Кіпер.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, вдень в Одесі пролунали гучні вибухи. До того було сповіщено про ракетну небезпеку та загрозу балістики з Криму.

Моніторингові канали повідомляють про збиття та влучання.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, речник УДА Сергій Братчук назвав головну ціль російських обстрілів Одеси.

Також після нічого бою над містом одесити знаходили на вулицях уламки шахедів.