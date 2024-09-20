Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ракетна небезпека — в Одесі лунають вибухи arrow

Ракетна небезпека — в Одесі лунають вибухи

20 вересня 2024 14:12
оновлено: 14:25
Рвачова Анастасія - редактор
Вибухи в Одесі
Сліди від збиття повітряних цілей. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

В Одесі пролунали гучні вибухи. Попередньо відомо про ракетну небезпеку та загрозу балістики з Криму. 

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗС України.

Читайте також:

Вибухи в Одесі

Після 14 години 20 вересня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. Моніторингові канали повідомляють про збиття та влучання. Речник УДА "Південь" Сергій Братчук повідомив, що попередньо удар був балістичною ракетою Іскандер-М. 

"Одеса. Попередньо  Іскандер-М. Деталі від ОВА", — написав Братчук. 

Також є інформація про повторні пуски. Тож слід перебувати в укритті. 

Де оголошено тривогу

Наразі небезпека обстрілів залишається для півдня, сходу та північного сходу України. Крім того, тривогу оголошено у низці західних областей. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 20 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по Одеській області. Ще п'ять чатують у Середземному морі.

Також ми писали, що у ніч проти пʼятниці, 20 вересня, російський ударний безпілотник типу "Шахед" пролетів близько до Хмельницької атомної електростанції (АЕС). Це другий випадок за останній час.

Одеса вибух Україна Одеська область обстріли Новини Одеси ракети війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Оновлено

14:12 Ракетна небезпека — в Одесі лунають вибухи

14:11 Насібов пояснив, що відчуває до росіян на борцівському килимі

14:04 Переведення годинників на зиму — коли будуть змінювати час в Україні

14:03 Україна отримає додаткові 4.5 ГВт від ЄС — про що домовився Зеленський з Урсулою фон дер Ляєн

13:59 Умєров звільнив двох заступників Буданова — що відомо

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13:53 Російський "Шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС — це другий випадок за останній час

13:41 Допомога від Caritas Ukraine — де українцям обіцяють безкоштовний ремонт житла

13:32 Росіяни атакували Херсон — в МВА повідомили про загиблого

13:31 Ярмоленко готується стати тренером — гравець Динамо отримав диплом

13:27 Юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК

Оновлено

14:12 Ракетна небезпека — в Одесі лунають вибухи

14:11 Насібов пояснив, що відчуває до росіян на борцівському килимі

14:04 Переведення годинників на зиму — коли будуть змінювати час в Україні

14:03 Україна отримає додаткові 4.5 ГВт від ЄС — про що домовився Зеленський з Урсулою фон дер Ляєн

13:59 Умєров звільнив двох заступників Буданова — що відомо

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13:53 Російський "Шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС — це другий випадок за останній час

13:41 Допомога від Caritas Ukraine — де українцям обіцяють безкоштовний ремонт житла

13:32 Росіяни атакували Херсон — в МВА повідомили про загиблого

13:31 Ярмоленко готується стати тренером — гравець Динамо отримав диплом

13:27 Юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації