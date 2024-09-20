Ракетна небезпека — в Одесі лунають вибухи
В Одесі пролунали гучні вибухи. Попередньо відомо про ракетну небезпеку та загрозу балістики з Криму.
Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗС України.
Вибухи в Одесі
Після 14 години 20 вересня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. Моніторингові канали повідомляють про збиття та влучання. Речник УДА "Південь" Сергій Братчук повідомив, що попередньо удар був балістичною ракетою Іскандер-М.
"Одеса. Попередньо Іскандер-М. Деталі від ОВА", — написав Братчук.
Також є інформація про повторні пуски. Тож слід перебувати в укритті.
Де оголошено тривогу
Наразі небезпека обстрілів залишається для півдня, сходу та північного сходу України. Крім того, тривогу оголошено у низці західних областей.
Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 20 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по Одеській області. Ще п'ять чатують у Середземному морі.
Також ми писали, що у ніч проти пʼятниці, 20 вересня, російський ударний безпілотник типу "Шахед" пролетів близько до Хмельницької атомної електростанції (АЕС). Це другий випадок за останній час.
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