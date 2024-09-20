Сліди від збиття повітряних цілей. Фото: Новини.LIVE

В Одесі пролунали гучні вибухи. Попередньо відомо про ракетну небезпеку та загрозу балістики з Криму.

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗС України.

Читайте також:

Вибухи в Одесі

Після 14 години 20 вересня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. Моніторингові канали повідомляють про збиття та влучання. Речник УДА "Південь" Сергій Братчук повідомив, що попередньо удар був балістичною ракетою Іскандер-М.

"Одеса. Попередньо Іскандер-М. Деталі від ОВА", — написав Братчук.

Також є інформація про повторні пуски. Тож слід перебувати в укритті.

Де оголошено тривогу

Наразі небезпека обстрілів залишається для півдня, сходу та північного сходу України. Крім того, тривогу оголошено у низці західних областей.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 20 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по Одеській області. Ще п'ять чатують у Середземному морі.

Також ми писали, що у ніч проти пʼятниці, 20 вересня, російський ударний безпілотник типу "Шахед" пролетів близько до Хмельницької атомної електростанції (АЕС). Це другий випадок за останній час.