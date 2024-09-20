Стали известны подробности сегодняшнего обстрела Одессы

Ранены люди, повреждено судно — последствия сегодняшней атаки на Одессу
По предварительной информации, враг обстрелял Одессу ракетой "Искандер-М". Повреждена инфраструктура, ранены четыре человека.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно
По словам главы ОВА, обломки ракеты повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру. Также пострадало гражданское судно под флагом Антигуа.
"Четыре гражданских человека ранены. Им оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Олег Кипер.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
Напомним, сегодня, 20 сентября, днем в Одессе раздались громкие взрывы. До этого было уведомлено о ракетной опасности и угрозе баллистики из Крыма.
Мониторинговые каналы сообщают об ущербе и попадании.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, спикер УГА Сергей Братчук назвал главную цель российских обстрелов Одессы.
Также после ничего боя над городом одесситы находили на улицах обломки шахедов.
Читайте Новини.LIVE!