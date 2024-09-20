Стали известны подробности сегодняшнего обстрела Одессы

Следы от сбивания воздушных целей. Фото: Новости.

По предварительной информации, враг обстрелял Одессу ракетой "Искандер-М". Повреждена инфраструктура, ранены четыре человека.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно

По словам главы ОВА, обломки ракеты повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру. Также пострадало гражданское судно под флагом Антигуа.

"Четыре гражданских человека ранены. Им оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Олег Кипер.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Напомним, сегодня, 20 сентября, днем в Одессе раздались громкие взрывы. До этого было уведомлено о ракетной опасности и угрозе баллистики из Крыма.

Мониторинговые каналы сообщают об ущербе и попадании.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, спикер УГА Сергей Братчук назвал главную цель российских обстрелов Одессы.

Также после ничего боя над городом одесситы находили на улицах обломки шахедов.