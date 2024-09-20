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Ранены люди, повреждено судно — последствия сегодняшней атаки на Одессу

20 сентября 2024 15:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Стали известны подробности сегодняшнего обстрела Одессы
Следы от сбивания воздушных целей. Фото: Новости.
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

По предварительной информации, враг обстрелял Одессу ракетой "Искандер-М". Повреждена инфраструктура, ранены четыре человека.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно

По словам главы ОВА, обломки ракеты повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру. Также пострадало гражданское судно под флагом Антигуа.

"Четыре гражданских человека ранены. Им оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Олег Кипер.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Напомним, сегодня, 20 сентября, днем в Одессе раздались громкие взрывы. До этого было уведомлено о ракетной опасности и угрозе баллистики из Крыма.

Мониторинговые каналы сообщают об ущербе и попадании.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, спикер УГА Сергей Братчук назвал главную цель российских обстрелов Одессы.

Также после ничего боя над городом одесситы находили на улицах обломки шахедов.

Одесса война взрыв обстрелы Новости Одессы ракета

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