Нічна атака на Одещину 26 вересня — є жертва

Уламок російської ракети у полі. Ілюстративне фото: Moldpres

Вночі ворог атакував Одеську область ракетами і дронами. Більшість цілей збили українські сили ППО. Та, на жаль, не обійшлося без жертв.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у четвер, 26 вересня.

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Наслідки атаки

В Одеському районі внаслідок ракетної атаки загинула 62-річна жінка. Пошкоджені будівлі та автівки, також зайнялася суха трава. Пожежу вже ліквідували рятувальники.

Повідомлення про нічну атаку. Фото: скриншот

Дронова атака росіян ближче до ранку була відбита силами ППО. Загиблих і постраждалих немає, суттєвих руйнувань також не виявили.

Наслідки чергового злочину росіян фіксують правоохоронці.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня росіяни також атакували Одеську область. Поранення зазнали четверо людей.

Також стало відомо, з якою метою ворог обстрілює Одесу.