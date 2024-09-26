Нічна атака на Одещину 26 вересня — є жертва

Вночі росіяни обстріляли Одещину — загинула жінка
Вночі ворог атакував Одеську область ракетами і дронами. Більшість цілей збили українські сили ППО. Та, на жаль, не обійшлося без жертв.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у четвер, 26 вересня.
Наслідки атаки
В Одеському районі внаслідок ракетної атаки загинула 62-річна жінка. Пошкоджені будівлі та автівки, також зайнялася суха трава. Пожежу вже ліквідували рятувальники.
Дронова атака росіян ближче до ранку була відбита силами ППО. Загиблих і постраждалих немає, суттєвих руйнувань також не виявили.
Наслідки чергового злочину росіян фіксують правоохоронці.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, у ніч на 25 вересня росіяни також атакували Одеську область. Поранення зазнали четверо людей.
Також стало відомо, з якою метою ворог обстрілює Одесу.
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