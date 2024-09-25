Росіяни випустили ракети по Одещині, є поранені

Уламки ракети Х-59/69. Ілюстративне фото: Нацполіція

У ніч проти 25 вересня росіяни обстрілювали Україну, й Одеську область зокрема, ракетами і ''шахедами''. До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки атаки

Російська ракета влучила по відкритій території в Одеському районі. Загорілася суха трава на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували.

Повідомлення від Одеської ОВА

Уламки пошкодили дві вантажівки, що рухалися поруч. Загиблих та постраждалих немає.

Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Нічний напад

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, ворог випустив по Одеській області чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря.

Повідомлення Повітряних Сил про підсумки нічного бою

За повідомленням моніторингових каналів, цілями ворога були Одеса і Южне.

Повідомлення про загрозу для Одещини

Крім того, через Одеську область у напрямку Вінницької рухався ворожий безпілотник.

Загалом по Україні Сили оборони збили 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила.

Відзначимо, що повітряна тривога в Одеській області тривала з 22:29 25 вересня по 0:12 26 вересня.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, речник УДА "Південь" Сергій Братчук назвав головні цілі російських обстрілів Одеси.

Також на цивільному судні під прапором Антігуа, пошкодженому російською ракетою, були українські моряки.