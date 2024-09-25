Россияне выпустили ракеты по Одесчине, есть раненые

Ночью враг атаковал Одесчину ракетами, есть раненые — что известно
В ночь на 25 сентября россияне обстреливали Украину и Одесскую область в частности, ракетами и шахедами. К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия атаки
Российская ракета попала по открытой территории в Одесском районе. Загорелась сухая травка на площади 100 м2. Пожар оперативно ликвидирован.
Обломки повредили два двигавшихся рядом грузовика. Погибших и пострадавших нет.
Правоохранители фиксируют последствия атаки.
Ночное нападение
По сообщению Воздушных Сил ВСУ, враг выпустил по Одесской области четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря.
По сообщению мониторинговых каналов, целями врага были Одесса и Южный.
Кроме того, через Одесскую область в направлении Винницкой двигался вражеский беспилотник.
Всего по Украине Силы обороны сбили 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Отметим, что воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 22:29 25 сентября до 0:12 26 сентября.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, спикер УГА "Юг" Сергей Братчук назвал главные цели российских обстрелов Одессы.
Также на гражданском судне под флагом Антигуа, поврежденном российской ракетой, находились украинские моряки.
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