Ночная атака на Одесчину 26 сентября — есть жертва

Ночью россияне обстреляли Одесскую область — погибла женщина
Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и дронами. Большинство целей сбили украинские силы ПВО. Но, к сожалению, не обошлось без жертв.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в четверг, 26 сентября.
Последствия атаки
В Одесском районе в результате ракетной атаки погибла 62-летняя женщина. Повреждены здания и автомобили, также загорелась сухая трава. Пожар уже ликвидирован спасателями.
Дроновая атака россиян ближе к утру была отражена силами ПВО. Погибших и пострадавших нет, существенных разрушений тоже не обнаружили.
Последствия очередного преступления россиян фиксируют правоохранители.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, в ночь на 25 сентября россияне также атаковали Одесскую область. Ранения получили четыре человека.
Также стало известно, с какой целью враг обстреливает Одессу.
Читайте Новини.LIVE!