Ночная атака на Одесчину 26 сентября — есть жертва

Обломок российской ракеты в поле. Иллюстративное фото: Moldpres

Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и дронами. Большинство целей сбили украинские силы ПВО. Но, к сожалению, не обошлось без жертв.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в четверг, 26 сентября.

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Последствия атаки

В Одесском районе в результате ракетной атаки погибла 62-летняя женщина. Повреждены здания и автомобили, также загорелась сухая трава. Пожар уже ликвидирован спасателями.

Сообщения о ночной атаке. Фото: скриншот

Дроновая атака россиян ближе к утру была отражена силами ПВО. Погибших и пострадавших нет, существенных разрушений тоже не обнаружили.

Последствия очередного преступления россиян фиксируют правоохранители.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в ночь на 25 сентября россияне также атаковали Одесскую область. Ранения получили четыре человека.

Также стало известно, с какой целью враг обстреливает Одессу.