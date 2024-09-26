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Наслідки нічної атаки — який вигляд має зруйнований росіянами будинок на Одещині

26 вересня 2024 11:14
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Будинок вщент — наслідки ракетного удару росіян по Одещині
Будинок, зруйнований російською ракетою. Фото: Одеська обласна прокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Внаслідок російського ракетного удару пізно ввечері 25 вересня по Одеському району пошкоджені адміністративні будівлі та автівки. Загинула жінка. Прокурори зафіксували черговий злочин окупантів проти цивільного населення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

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Наслідки нічної атаки — як виглядає зруйнований росіянами будитнок на Одещині - фото 1
Рятувальники у зруйнованому будинку. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нічна атака

Нагадаємо, в Одеському районі внаслідок ракетного удару загинула 62-річна жінка. Також зайнялася суха трава. Пожежу вже ліквідували рятувальники. 

Атаку безпілотників відбили сили ППО. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

Подробиці бою

 За повідомленням Повітряних Сил, у ніч на 26 вересня ворог атакував Одещину чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 "шахедів".

Наслідки нічної атаки — як виглядає зруйнований росіянами будитнок на Одещині - фото 2
Повідомлення про результати нічного бою. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

В результаті протиповітряного бою українські захисники збили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України.

Більше про нічні обстріли Одещини читайте у нашому матеріалі

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