Будинок вщент — наслідки ракетного удару росіян по Одещині

Наслідки нічної атаки — який вигляд має зруйнований росіянами будинок на Одещині
Внаслідок російського ракетного удару пізно ввечері 25 вересня по Одеському району пошкоджені адміністративні будівлі та автівки. Загинула жінка. Прокурори зафіксували черговий злочин окупантів проти цивільного населення.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нічна атака
Нагадаємо, в Одеському районі внаслідок ракетного удару загинула 62-річна жінка. Також зайнялася суха трава. Пожежу вже ліквідували рятувальники.
Атаку безпілотників відбили сили ППО. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.
Подробиці бою
За повідомленням Повітряних Сил, у ніч на 26 вересня ворог атакував Одещину чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 "шахедів".
В результаті протиповітряного бою українські захисники збили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України.
Більше про нічні обстріли Одещини читайте у нашому матеріалі.
Також у Чорному морі чатує російський ракетоносій.
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