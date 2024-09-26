Дом полностью разрушен — последствия ракетного удара россиян по Одесчине

Дом, разрушенный российской ракетой. Фото: Одесская областная прокуратура

В результате российского ракетного удара поздно вечером 25 сентября по Одесскому району повреждены административные здания и автомобили. Погибла женщина. Прокуроры зафиксировали очередное преступление оккупантов против гражданского населения.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Спасатели в разрушенном доме. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночная атака

Напомним, в Одесском районе в результате ракетного удара погибла 62-летняя женщина. Также загорелась сухая трава. Пожар уже ликвидирован спасателями.

Атаку беспилотников отразили силы ПВО. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Подробности боя

По сообщению Воздушных Сил, в ночь на 26 сентября враг атаковал Одесчину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 "шахедов".

Сообщения о результатах ночного боя. Фото: Воздушные Силы ВСУ

В результате противовоздушного боя украинские защитники сбили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локационно потеряно в нескольких регионах Украины.

Больше о ночных обстрелах Одесчины читайте в нашем материале.

Также в Черном море подстерегает российский ракетоноситель.